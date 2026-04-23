Łukasz Litewka zmarł tragicznie, a wieść o śmierci docenianego polityka i działacza społecznego bardzo szybko stała się głównym tematem mediów. Publicznie swój głos po ogłoszeniu tragedii zabrali nie tylko politycy. Druzgocący wpis udostępniła też partnerka Łukasza Litewki.

Partnerka Łukasza Litewki zabrała głos tragicznej śmierci polityka

Łukasz Litewka zmarł w skutek wypadku. W trakcie jazdy rowerem został uderzony przez nadjeżdżające z przeciwnego pasa auta. Do tragedii miało dojść na drodze między Sosnowcem a Dąbrową Górniczą.

W wyniku zderzenia z samochodem osobowym zginął rowerzysta. Droga w obu kierunkach jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Służby ogłosiły czarny alert drogowy poinformowała policja.

W kolejnych godzinach media upubliczniły wypowiedź przedstawiciela policji dla TVN24 , który wskazał prawdopodobne powody wypadku.

Nie możemy na razie ujawnić, z jaką prędkością jechał kierowca. Przyczyną zjechania na przeciwległy pas mogło być zasłabnięcie lub zaśnięcie powiedział podkom. Damian Korczyński z policji w Dąbrowie Górniczej.

Kilka godzin po przekazaniu informacji o tragicznej śmierci Łukasza Litewki, głos w mediach społecznościowych zabrała partnerka zmarłego polityka. Na swoim Instagramie upubliczniła wspólne zdjęcie z mężczyzną, opatrując je poruszającym opisem.

Dzìś umarłam razem z Tobą. Moja miłość, moje wszystko. Zawsze będę Cię kochać. Do zobaczenia napisała partnerka Litewki.

Tak politycy pożegnali Łukasza Litewkę

Przez kilka godzin po trafieniu do mediów informacji o śmierci Łukasza Litewki głos zabrały najbardziej rozpoznawalne osoby ze świata polityki, opowiadające się za różnymi ugrupowaniami, co tylko podkreśla zarówno tragedię, jak i zasługi posła Nowej Lewicy w ostatnich latach działań społecznych.

Był dla mnie inspiracją, przyjacielem, a przede wszystkim sojusznikiem w sprawach, które są naprawdę ważne. Serce mi pęka słysząc, że odszedł dziś tak nagle. Kondolencje dla rodziny napisał Robert Biedroń.

Na śmierć Łukasza Litewki zareagował również prezydent RP Karol Nawrocki.

Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o tragicznej śmierci posła Łukasza Litewki. Był zaangażowanym samorządowcem i parlamentarzystą, oddanym sprawom lokalnej społeczności oraz działalności społecznej. Będzie nam brakowało jego wielkiego serca i troski o dobro wspólne napisała Nawrocki na portalu X.

