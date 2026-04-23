"Umarłam razem z tobą. Moja miłość, moje wszystko". Po tym pożegnaniu Litewki serce rozpada się na kawałki
Wieść o tragicznej śmierci Łukasza Litewki obiegła media po południu 23 kwietnia 2026 roku. Wśród żegnających wpisów i słów upamiętniających zmarłego polityka w mediach społecznościowych znalazły się też te napisane przez prawdopodobnie życiową partnerkę Litewki. Na swoim Instagramie udostępniła ich wspólne zdjęcie z opisem, który łamie serce.
Łukasz Litewka zmarł tragicznie, a wieść o śmierci docenianego polityka i działacza społecznego bardzo szybko stała się głównym tematem mediów. Publicznie swój głos po ogłoszeniu tragedii zabrali nie tylko politycy. Druzgocący wpis udostępniła też partnerka Łukasza Litewki.
Partnerka Łukasza Litewki zabrała głos tragicznej śmierci polityka
Łukasz Litewka zmarł w skutek wypadku. W trakcie jazdy rowerem został uderzony przez nadjeżdżające z przeciwnego pasa auta. Do tragedii miało dojść na drodze między Sosnowcem a Dąbrową Górniczą.
W wyniku zderzenia z samochodem osobowym zginął rowerzysta. Droga w obu kierunkach jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Służby ogłosiły czarny alert drogowy
W kolejnych godzinach media upubliczniły wypowiedź przedstawiciela policji dla TVN24 , który wskazał prawdopodobne powody wypadku.
Nie możemy na razie ujawnić, z jaką prędkością jechał kierowca. Przyczyną zjechania na przeciwległy pas mogło być zasłabnięcie lub zaśnięcie
Kilka godzin po przekazaniu informacji o tragicznej śmierci Łukasza Litewki, głos w mediach społecznościowych zabrała partnerka zmarłego polityka. Na swoim Instagramie upubliczniła wspólne zdjęcie z mężczyzną, opatrując je poruszającym opisem.
Dzìś umarłam razem z Tobą. Moja miłość, moje wszystko. Zawsze będę Cię kochać. Do zobaczenia
Tak politycy pożegnali Łukasza Litewkę
Przez kilka godzin po trafieniu do mediów informacji o śmierci Łukasza Litewki głos zabrały najbardziej rozpoznawalne osoby ze świata polityki, opowiadające się za różnymi ugrupowaniami, co tylko podkreśla zarówno tragedię, jak i zasługi posła Nowej Lewicy w ostatnich latach działań społecznych.
Był dla mnie inspiracją, przyjacielem, a przede wszystkim sojusznikiem w sprawach, które są naprawdę ważne. Serce mi pęka słysząc, że odszedł dziś tak nagle. Kondolencje dla rodziny
Na śmierć Łukasza Litewki zareagował również prezydent RP Karol Nawrocki.
Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o tragicznej śmierci posła Łukasza Litewki. Był zaangażowanym samorządowcem i parlamentarzystą, oddanym sprawom lokalnej społeczności oraz działalności społecznej. Będzie nam brakowało jego wielkiego serca i troski o dobro wspólne
Zobacz także: