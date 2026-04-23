Wypadek posła Łukasza Litewki zakończył się tragedią. 23 kwietnia po godz. 13 na ul. Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej 57-letni kierowca Mitsubishi zjechał na przeciwległy pas i zderzył się czołowo z rowerzystą. Policja podaje, że możliwą przyczyną było zasłabnięcie lub zaśnięcie.

Tragiczna śmierć Łukasza Litewki

Zgłoszenie o wypadku wpłynęło od przechodniów. Policja z Dąbrowy Górniczej przekazała, że do zdarzenia doszło około godz. 13.20 na ulicy Kazimierzowskiej. W pewnym momencie samochód osobowy marki Mitsubishi znalazł się na przeciwległym pasie i doszło do czołowego zderzenia z rowerzystą, którym okazał się znany polityk - Łukasz Litewka.

Na miejscu szybko pojawiły się służby. Ratownicy podjęli reanimację, jednak nie przyniosła skutku. Na miejsce wezwano również lotnicze pogotowie ratunkowe, ale życia 36-letniego posła nie udało się uratować. Wstępne ustalenia wskazują, że rowerzysta poruszał się prawidłowo.

Policja ujawnia okoliczności wypadku

Najbardziej palące pytanie dotyczy tego, dlaczego kierowca nagle zmienił tor jazdy. Policja zaznacza, że na tym etapie nie przesądza przyczyn, ale jako możliwy scenariusz wskazuje zasłabnięcie lub zaśnięcie 57-latka. Mężczyzna został już zatrzymany do czasu wyjaśnienia. Jednocześnie funkcjonariusze nie ujawniają, z jaką prędkością poruszał się samochód.

Nie możemy na razie ujawnić, z jaką prędkością jechał kierowca. Przyczyną zjechania na przeciwległy pas mogło być zasłabnięcie lub zaśnięcie przekazał w rozmowie z TVN24 podkom. Damian Korczyński z policji w Dąbrowie Górniczej.

Wiadomo natomiast, że na tym odcinku obowiązuje ograniczenie do 60 km/h.

Kierowcę przebadano na obecność alkoholu. Był trzeźwy. Pobrano mu też krew do badań pod kątem innych środków, które mogły mieć wpływ na stan psychofizyczny. Na miejscu wypadku prowadzone są oględziny, zabezpieczanie i analiza śladów, a działania służb nadzoruje prokurator.

Litewka miał 36 lat i był posłem Lewicy (Nowa Lewica). Zanim trafił do Sejmu, budował pozycję w samorządzie: w 2014 roku został radnym Sosnowca, a w 2018 roku uzyskał reelekcję.

