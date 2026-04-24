Duet Justyny Steczkowskiej i Skolima został oficjalnie potwierdzony. Pokazali się razem w social mediach, potwierdzając wspólną piosenkę z premierą zaplanowaną na maj. Do tego ogłosili konkurs dla fanów i to z nagrodą, na którą internauci zareagowali z ogromnym entuzjazmem.

W najnowszym nagraniu w mediach społecznościowych Justyny Steczkowskiej i Skolima pojawiło się ich wspólne nagranie. Choć po scenerii widać, że wspólnie spotkali się na kręceniu klipu do jednego z muzycznych festiwali, to ich komunikat dotyczył czegoś zupełnie innego. Wspólnie nie tylko potwierdzili ukazanie się ich wspólnego utworu już w maju, lecz także ogłosili specjalny apel do fanów.

Artyści uruchomili konkurs, którego stawką jest występ w nowym teledysku. Chętni mają za zadanie udostępnić konkurs w swoich mediach społecznościowych i przesłać swoje zdjęcia na podany adres mailowy. Werdykt zostanie ogłoszony już w sobotę 25 kwietnia, tak by zwycięzcy mogli przygotować się do nagrywania teledysku, którego plan wystartuje dwa dni później, czyli 27 kwietnia, w Gdańsku

Fani natychmiastowo wyrazili swoje emocje związane nie tylko z nadchodzącym, letnim utworem od Steczkowskiej i Skolima.

Ale będzie ogień.

Ale to będzie hit lata!

Ale to będzie cudo! czytamy w komentarzach.

Nie zabrakło też chętnych do wzięcia udziału w konkursie o udział w teledysku.

Marzenie wziąć udział w teledysku z Panią i naszym Królem Latino i to jeszcze w miejscu gdzie ostatnio wspólnie się bawiliśmy na Pani koncercie. Jako Pani wielka fanka byłoby to dla mnie wielkim zaszczytem i piękną pamiątka, która zostanie ze mną na zawsze

Udział w teledysku u Pani to zawsze było moje wielkie marzenie, a możliwość wystąpienia razem z Panią i Skolimem to już w ogóle brzmi jak coś wspaniałego! piszą fani w mediach społecznościowych.

Steczkowska zdradziła kulisy pracy ze Skolimem

Wiadomo też, że prace nad utworem toczyły się w studio nagraniowym w atmosferze bardzo swobodnej i pełnej śmiechu. Steczkowska zdradziła, jaki Skolim jest naprawdę. W rozmowie z Marcinem Marciniakiem piosenkarka przyznała:

Skolim jest uroczą osobą, jest bardzo miły i da się lubić, naprawdę. Bardzo fajnie nam się siedziało w studio, dużo się śmialiśmy z chłopakami. Więcej tam było śmiechu niż pracy, naprawdę świetnie się bawiliśmy.

