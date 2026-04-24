Justyna Steczkowska i Skolim już tego nie ukrywają. Zaapelowali do fanów o jedno
Justyna Steczkowska i Skolim udostępnili wspólne nagranie, przekazując fanom wieści, na które nikt nie był gotowy. Choć potwierdzili produkcję wspólnego, wyczekiwanego przez słuchaczy wakacyjnego hitu, to w krótkim klipie przekazali też bardzo ważny apel. Na reakcję rozemocjonowanych internautów nie trzeba było długo czekać.
Duet Justyny Steczkowskiej i Skolima został oficjalnie potwierdzony. Pokazali się razem w social mediach, potwierdzając wspólną piosenkę z premierą zaplanowaną na maj. Do tego ogłosili konkurs dla fanów i to z nagrodą, na którą internauci zareagowali z ogromnym entuzjazmem.
Steczkowska i Skolim potwierdzili duet
W najnowszym nagraniu w mediach społecznościowych Justyny Steczkowskiej i Skolima pojawiło się ich wspólne nagranie. Choć po scenerii widać, że wspólnie spotkali się na kręceniu klipu do jednego z muzycznych festiwali, to ich komunikat dotyczył czegoś zupełnie innego. Wspólnie nie tylko potwierdzili ukazanie się ich wspólnego utworu już w maju, lecz także ogłosili specjalny apel do fanów.
Artyści uruchomili konkurs, którego stawką jest występ w nowym teledysku. Chętni mają za zadanie udostępnić konkurs w swoich mediach społecznościowych i przesłać swoje zdjęcia na podany adres mailowy. Werdykt zostanie ogłoszony już w sobotę 25 kwietnia, tak by zwycięzcy mogli przygotować się do nagrywania teledysku, którego plan wystartuje dwa dni później, czyli 27 kwietnia, w Gdańsku
Fani natychmiastowo wyrazili swoje emocje związane nie tylko z nadchodzącym, letnim utworem od Steczkowskiej i Skolima.
Ale będzie ogień.
Ale to będzie hit lata!
Ale to będzie cudo!
Nie zabrakło też chętnych do wzięcia udziału w konkursie o udział w teledysku.
Marzenie wziąć udział w teledysku z Panią i naszym Królem Latino i to jeszcze w miejscu gdzie ostatnio wspólnie się bawiliśmy na Pani koncercie. Jako Pani wielka fanka byłoby to dla mnie wielkim zaszczytem i piękną pamiątka, która zostanie ze mną na zawsze
Udział w teledysku u Pani to zawsze było moje wielkie marzenie, a możliwość wystąpienia razem z Panią i Skolimem to już w ogóle brzmi jak coś wspaniałego!
Steczkowska zdradziła kulisy pracy ze Skolimem
Wiadomo też, że prace nad utworem toczyły się w studio nagraniowym w atmosferze bardzo swobodnej i pełnej śmiechu. Steczkowska zdradziła, jaki Skolim jest naprawdę. W rozmowie z Marcinem Marciniakiem piosenkarka przyznała:
Skolim jest uroczą osobą, jest bardzo miły i da się lubić, naprawdę. Bardzo fajnie nam się siedziało w studio, dużo się śmialiśmy z chłopakami. Więcej tam było śmiechu niż pracy, naprawdę świetnie się bawiliśmy.
Zobacz także:
- Wydało się, ile Justyna Steczkowska zarabia na jednym koncercie. Kwota powala
- Justyna Steczkowska ujawnia prawdę o kryzysie w małżeństwie. "Według prasy była separacja"
