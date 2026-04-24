Nagła śmierć 36-letniego posła Lewicy, Łukasza Litewki, wstrząsnęła całą Polską. W czwartek 23 kwietnia 2026 roku, ok. godz. 13, polityk jadąc na rowerze w Dąbrowie Górniczej na ul. Kazimierzowskiej został śmiertelnie potrącony przez samochód osobowy. Śmierć posła Lewicy potwierdzono na jego oficjalnym profilu w mediach społecznościowych. Słowa rozgoryczenia i kondolencje płyną ze świata polityki i show-biznesu. Głos zabrała także Doda, która zaledwie dzień przed tragedią na streamie rozmawiała z Litewką, żartując i zalewając się salwami śmiechu. Teraz w obliczu tragedii artystka nie zamierza milczeć. Doda już zapowiada walkę o rzetelne śledztwo ws. śmiertelnego wypadku.

Wstrząsające wieści obiegły polskie media. W czwartek 23 kwietnia 2024 w godzinach popołudniowych Łukasz Litewka zginął w tragicznym wypadku. 36-letni polityk poruszał się na rowerze po ul. Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej, gdy nagle został śmiertelnie potrącony przez samochód osobowy. Polityk zginął na miejscu.

Jak poinformowała policja, wstępne badania wykazały, że kierujący był trzeźwy, nadal trwają jednak prace nad ustaleniem okoliczności zdarzenia. Ze wstępnych informacji wynikało, że kierowca samochodu osobowego najprawdopodobniej zasnął za kierownicą. Tuż po potwierdzeniu, że to właśnie poseł Lewicy, Łukasz Litewka zginął w wypadku, w sieci zawrzało. Kondolencje płynęły ze świata polityki i show-biznesu. Głos zabrała m.in. Doda, która zaledwie dzień przed tragicznym wypadkiem rozmawiała na streamie z Litewką.

Doda zabrała głos po śmierci Łukasza Litewki

Tuż po potwierdzeniu dramatycznych wieści Doda zabrała głos po śmierci Łukasza Litewki, pisząc wprost, że nie wierzy w wypadki.

Nie wierzę w wypadki, ale co ja tam wiem. Jestem tylko załamaną piosenkarką, której pękło serce - pisała w sieci Doda tuż po potwierdzeniu śmierci Łukasza Litewki.

W piątkowy poranek artystka ponownie zabrała głos. Na swoim InstaStories Doda opublikowała niedawny post Łukasza Litewki, w którym polityk przyznał, że otrzymuje komentarze, w których ludzie życzą mu wszystkiego, co najgorsze.

Drodzy Państwo, wstałem dziś rano i dowiedziałem się, że jestem najgorszym posłem z 460. Życzeń śmierci już nie liczę - możesz się starać, a i tak na końcu dostają ci, którzy coś robią - najlepiej nic nie robić. Czemu jestem najgorszy? Dobre pytanie - pisał 15 lutego w sieci Łukasz Litewka.

To właśnie do tych słów postanowiła odnieść się Doda.

Zmarł mój Serdeczny kolega. Jedyny który miał odwagę siłę tupet. Polityk uczciwy nieprzekupny i Nieustraszony. Jedyny miał odwagę mówić jak jest !!!! Ktoś zabił człowieka który dla innych oddawał całego siebie . niektórzy życzyli mu śmierci jeszcze 3 mc temu. Łukasz mimo wszystko szedł dalej mimo bólu które te słowa mu zadawały! Nie poddawał się i nie zawracał. Dziś zastanówcie się 100 razy zanim będziecie ranić i podważać intencje tych którzy Nie oczekują czasem niczego więcej jak tylko :dziękuję że jesteś . Łukasza już nie ma. Doceniajcie ludzi ZA ŻYCIA .Wszyscy Fani ,znajomi i przyjaciele oczekujemy na rzetelne i jawne śledztwo prokuratury w sprawie tego „wypadku”. Sprawca zasłabł akurat w momencie kiedy naprzeciwko jechał poseł, który obnażał kłamstwa i układziki bogatych i wpływowych. - napisała na InstaStories Doda.

