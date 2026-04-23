Joanna Krupa świętuje 47. urodziny

Jurorka "Top Model" wiedzie spokojne życie w USA, wychowując kilkuletnią córeczkę Ashę, którą Joanna Krupa uczy polskich zwyczajów . Swoją codziennością modelka chętnie dzieli się z obserwatorami w mediach społecznościowych. Gwiazda TVN ma dziś szczególny powód do świętowania - obchodzi swoje 47. urodziny i z tej okazji podzieliła się w sieci krótkim nagraniem, na którym w radosnej atmosferze zdmuchuje świeczkę na torcie. Publikacja błyskawicznie przyciągnęła uwagę fanów i przyjaciół z programu, którzy tłumnie ruszyli do składania jej urodzinowych życzeń, zasypując Joannę Krupę ciepłymi słowami.

Sto lat dla naszej jedynej, wyjątkowej, kochanej hipnotajzing jurorki napisała produkcja Top Model.

Asiu Kochana. Spełnienia dodała Kasia Sokołowska.

Wielu obserwatorów zwróciło uwagę także na znakomitą formę Joanny Krupy. Część fanów nie kryła zdumienia, że modelka zbliża się do pięćdziesiątki, podkreślając, że jej wygląd wciąż sugeruje znacznie młodszy wiek.

47? Wyglądasz na 20!

Nie wierzę... 47... To niemożliwe, miałam to samo pisać. Chyba przynajmniej 37. Asiu nikt w to nie uwierzy, wyglądasz przepięknie

Nie wyglądasz na więcej niż 27 pisali fani Joanny Krupy.

Joanna Krupa ikoną modelingu

Joanna Krupa to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich modelek o międzynarodowej karierze. Swoją przygodę z modelingiem rozwijała głównie w Stanach Zjednoczonych, gdzie szybko zdobyła popularność i zaczęła pojawiać się na okładkach znanych magazynów, takich jak "Playboy" czy "Maxim". Pracowała również przy licznych kampaniach reklamowych i sesjach zdjęciowych, które ugruntowały jej pozycję w świecie mody.

Z czasem Krupa zaczęła coraz mocniej angażować się w projekty telewizyjne, stając się jedną z twarzy amerykańskiej i polskiej telewizji. W Polsce największą rozpoznawalność przyniosła jej rola prowadzącej i jurorki programu "Top Model", gdzie od lat ocenia i wspiera początkujących modeli oraz modelki. Dzięki temu stała się jedną z najważniejszych postaci promujących branżę modelingową w kraju.

