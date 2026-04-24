Druga część kultowego filmu "Diabeł ubiera się u Prady" ukazała się po niespełna dwóch dekadach od premiery pierwszej, co wzbudziło radość i entuzjazm wśród fanów na całym świecie. Które z polskich gwiazd postanowiły uczcić kinowe wydarzenie w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie? Zobaczcie tylko na te zdjęcia.

Plejada gwiazd na premierze filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2"

23 kwietnia 2026 roku w warszawskiej Kinotece odbyła się oficjalna, polska premiera "Diabeł ubiera się u Prady 2". Widzowie znów będą mogli zobaczyć na ekranie Meryl Streep w roli Mirandy Priestly, której postać wzorowana była na byłej naczelnej magazynu "Vogue" Annie Wintour. Nie zabraknie też oczywiście Anne Hathaway, którą w 2006 roku fani filmu poznali jako skromną, początkującą dziennikarkę. W drugiej części produkcji charakter jej postaci zupełnie się zmieni, co zapowiedział już zwiastun "Diabeł ubiera się u Prady 2".

Które z polskich gwiazd okazały się najbardziej ciekawe światowej produkcji o świecie mody? Mamy zdjęcia z warszawskiej premiery.

Karolina Pisarek z mężem na premierze filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2"

Na wydarzenie przybyła Karolina Pisarek w ciąży, w towarzystwie męża.

Karolina Pisarek z mężem na premierze filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2", Fot. Pawel Wodzynski/East News

Lara Gessler na premierze filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2"

Pojawiła się również Lara Gessler, znana nie tylko z kulinarnego talentu, lecz także wyczucia stylu.

Lara Gessler z mężem na premierze filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2", VIPHOTO/EAST NEWS

Edyta Herbuś na premierze filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2"

Nie zabrakło też aktorki Edyty Herbuś, która wybrała na ten wieczór długą, czarną suknię z odkrytymi ramionami.

Edyta Herbuś na premierze filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2", Fot. Pawel Wodzynski/East News

Maja Ostaszewska na premierze filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2"

W modnej, koronkowej stylizacji zaprezentowała się z kolei aktorka Maja Ostaszewska.

Edyta Herbuś na premierze filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2", Fot. Pawel Wodzynski/East News

Gosia Baczyńska na premierze filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2"

Ze względu na tematykę filmu, na ściance nie zabrakło też przedstawicieli świata mody. Zobaczcie jedną z najbardziej znanych na świecie polskich projektantek mody, Gosię Baczyńską.

Gosia Baczyńska na premierze "Diabeł ubiera się u Prady 2" Fot. Pawel Wodzynski/East News

Katarzyna Sokołowska na premierze filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2"

Na przykuwającą oko geometryczną stylizację w kolorze intensywnej czerwieni postawiła z kolei Katarzyna Sokołowska.

Katarzyna Sokołowska na premierze filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2", Fot. Pawel Wodzynski/East News

Ada Fijał na premierze filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2"

Czerwień, symbolicznie związane z filmem, została też wyeksponowana w stylizacji Ady Fijał.

Ada Fijał na premierze filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2", Fot. Pawel Wodzynski/East News,

Sylwia Bomba na premierze filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2"

Na premierze pojawiła się również influencerka znana m.in. z programu "Google Box" Sylwia Bomba.

Sylwia Bomba na premierze filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2", Fot. Pawel Wodzynski/East News,

Robert Czerwik na premierze filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2"

Świat mody reprezentował również projektant Robert Czerwik.

Robert Czerwik na premierze filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2", fot Artur Zawadzki/REPORTER

Kuba Nowosiński na premierze filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2"

Na swoje pierwsze wydarzenie publiczne po ogłoszeniu rozstania z Marią Jeleniewską wybrał się influencer Kuba Nowosiński.

Kuba Nowosiński gwiazd na premierze filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2", Fot. Pawel Wodzynski/East News

Anna Maria-Sieklucka na premierze filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2"

Anna Maria-Sieklucka na premierze filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2", Fot. Pawel Wodzynski/East News

