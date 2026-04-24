Łukasz Litewka zmarł 23 kwietnia 2026 roku, a wieść o jego nagłej śmierci obiegła polskie media tuż po południu. Poseł zginął w wypadku na drodze. Jadąc rowerem, został potrącony przez auto nadjeżdżające z przeciwnej strony. O wstępnych ustaleniach na temat wypadku poinformował TVN24 podkom. Damian Korczyński z policji w Dąbrowie Górniczej:

Nie możemy na razie ujawnić, z jaką prędkością jechał kierowca. Przyczyną zjechania na przeciwległy pas mogło być zasłabnięcie lub zaśnięcie.

W mediach bardzo szybko pojawiła się fala wpisów żegnająca Litewkę i wspominająca jego zasługi. Przejmujące słowa opublikowała również Ilona Krawczyńska, prowadząca "Farmę".

Ilona Krawczyńska pożegnała Łukasza Litewkę w przejmujących słowach

Śmierć Łukasza Litewki wywołała ogrom refleksji, a także poruszających pożegnań zmarłego polityka. Niedługo po tym, jak do informacji publicznej trafiły tragiczne wieści, na profilu sióstr Krawczyńskich, prowadzących program "Farma", pojawił się krótki wpis z czarno-białym zdjęciem Posła.

Łukasz Litewka zrobił tak wiele dobrego dla świata, pomógł tylu osobom... Serca nam pękło napisały siostry Krawczyńskie.

Niedługo później dłuższym wpisem na temat swoich emocji związanych z nagłą i niespodziewaną śmiercią 36-letnia Łukasza Litewki podzieliła się Ilona Krawczyńska.

Od chwili, gdy dotarła do mnie wiadomośćo śmierci Łukasza Litewki... nie potrafię się pozbierać. Wciąż nie rozumiem tej niesprawiedliwości...nie mieści mi się w głowie, że jego już nie ma. Rozum tego nie przyjmuje, a serce tym bardziej nie chce się z tym pogodzić napisała Krawczyńska.

W dalszych słowach podkreśliła też młody wiek zmarłego, a także ogromne społeczne zasługi i pomoc, którą przez lata niósł ludziom.

To ogromna strata dla nas wszystkich. Łukasz w zaledwie 36 lat swojego życia zrobił więcej dobra, niż wielu z nas zrobi przez całe życie zakończyła Ilona Krawczyńska.

Policja apeluje po śmierci Łukasza Litewki

Po tragicznych wieściach w mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo wpisów polityków żegnających Łukasz Litewkę. W sieci internauci dyskutują i komentują tragiczny wypadek. Służby musiały interweniować i pojawił się pilny apel policji po śmierci Łukasza Litewki.

