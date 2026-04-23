W czwartek około godz. 13 na ul. Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej doszło do tragicznego wypadku z udziałem rowerzysty i samochodu osobowego. Życia 36-letniego Łukasza Litewki, posła Lewicy, nie udało się uratować. Informację o jego śmierci potwierdziła Anna Maria Żukowska, szefowa klubu parlamentarnego Lewicy. Na miejscu od początku pracowały służby, a sprawą zajmuje się policja. Ta informacja to szok dla wszystkich. Szczególnie, że jeszcze wczoraj tysiące osób mogło usłyszeć jego śmiech podczas rozmowy z Dodą, która transmitowana była u Łatwoganga.

23 kwietnia 2026 roku zmarł Łukasz Litewka. 36-letni poseł zmarł w wyniku tragicznego wypadku na drodze. Śmierć Łukasza Litewki potwierdził także Włodzimierz Czarzasty:

W tragicznym wypadku zginął Łukasz Litewka. Poseł. Przyjaciel. Cześć Jego Pamięci. Moje myśli są teraz z rodziną Łukasza

Informacje o śmierci Łukasza Litewki pojawiły się także na portalu Lewicy:

Dziś Polska straciła człowieka o wielkim, otwartym sercu i polityka oddanego walce o prawa najsłabszych. Łukasz był uosobieniem dobra. Nigdy nie przechodził obojętnie obok czyjejś krzywdy, zawsze był pierwszy w niesieniu pomocy, zawsze uważny na potrzeby innych, zawsze autentyczny

Doda rozmawiała z Litewką dzień przed tragedią

Ostatnie miesiące mocno połączyły działalność Dody i Łukasza Litewki. Oboje walczyli na rzecz zwierząt. Mieli przed sobą również wspólne projekty. Zaledwie tydzień temu artystka publikowała ich wspólne zdjęcie, pisząc: "Praca dla zwierząt ponad podziałami cały czas trwa". Z kolei wczoraj, gdy gościła na transmisji na żywo u Łatwoganga, gdzie zbierane są pieniądze na pomoc podopiecznym Fundacji Cancer Fighters, wykonywała połączenia do swoich znajomych z branży. Doda postanowiła wkręcić posła, że chce go zaprosić na randkę. Łukasz Litewka zareagował śmiechem, jednocześnie zwracając swoją uwagę na działalność Łatwoganga i docenienie jego starań w niesieniu pomocy potrzebującym.

Wciąż trudno uwierzyć, w tragiczne informacje, o jego śmierci, które zostały dziś potwierdzone. Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia.

