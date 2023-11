Marta Kaczyńska wybrała bardzo drogi wózek dla swojego synka! Trzecie dziecko Marty przyszło na świat zaledwie kilka dni temu. Radosne wiadomości o narodzinach maleństwa przekazała jej starsza córka Ewa, która opublikowała w sieci zdjęcie braciszka. Dumni rodzice do tej pory nie zdradzili, jakie imię wybrali dla synka- teraz wiadomo za to, jakim jeździ wózkiem! To bardzo stylowy i drogi pojazd!

Marta Kaczyńska z synkiem na spacerze

Paparazzi przyłapali Martę Kaczyńską na pierwszym spacerze z synkiem. Jak informuje "Fakt" dumnej mamie towarzyszyła córka jej męża, Piotra. Dziennik opublikował zdjęcia z rodzinnego spaceru na których widać, jakim wózkiem "wozi" się synek córki byłego prezydenta. To wózek marki Cybex za który trzeba zapłacić ok. 5 tysięcy złotych- w tej cenie dostaniecie gondolę i spacerówkę.

Zobaczcie sami, jaki wózek dla synka wybrała Marta Kaczyńska! Fajny?

Marta Kaczyńska z synem na spacerze.

Młoda mama wybrała dla swojego chłopca stylowy i drogi wózek!