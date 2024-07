Kolekcja Edyty Górniak dla marki NAOKO jest już hitem, ale diwa nie zamierza jej przestawać promować. W sieci pojawiło się nowe wideo promujące jej linię ubrań, w tle zaś słyszymy klubową muzykę z głosem Edyty. Syn artystki, Allan, jest zachwycony filmem, co wyraził na swoim... Facebooku!

Allan Krupa zachwycony mamą!

Allan Krupa napisał, że jest bardzo dummy ze swojej mamy i poleca, aby obejrzeć nowe wideo. Rzeczywiście, robi ono spore wrażenie! Kolekcja ubrań podzielona jest na dwa różne style określone mianem: Make a Wish oraz Take a Risk. Linia bluz, t-shirtów i dresów od Edyty Górniak już jest hitem! Co mówi o niej sama zainteresowana?

Jestem osobą, która potrafi i lubi podejmować ryzyko. Od bardzo dawna chciałam przekazać fanom mojej muzyki coś, co dla mnie jest prawdziwe nie mniej niż sztuka. Scena to tylko jedna z moich rzeczywistości. To co dzieje się poza nią to osobne, niezależne życie. O ile scena zobowiązuje mnie do wystawności, o tyle po zejściu z niej ponad wszystko cenię sobie komfort i wygodę. Pomiędzy życiem rodzinnym i scenicznym jestem niemal w ciągłej podróży. Dlatego miękkość tkanin i swoboda ruchu zarówno w samochodach jak i samolotach są dla mnie nieocenione. - mówi Edyta Górniak.

Kupicie coś dla siebie?

