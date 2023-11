Niebawem minie rok od tragicznej śmierci Magdaleny Żuk w Egipcie. Do tej pory trwa śledztwo w tej sprawie i wciąż nie wiadomo, jak dokładnie zginęła 27-latka. Teraz pojawiły się nowe informacje w sprawie kobiety - "Gazeta Wrocławska" ujawniła, że we wtorek znaleziono samochód Magdaleny Żuk we Wrocławiu. Auto zostało znalezione przez policję, bo ktoś się do niego włamał!

Reklama

Zobacz: Nowe fakty w sprawie Magdaleny Żuk. Przedłużono śledztwo i powołano nowych biegłych. Czy jest przełom w sprawie?

Samochód Magdaleny Żuk został odnaleziony?

Według nieoficjalnych ustaleń "Gazety Wrocławskiej", samochód marki Peugeot stał na jednej z ulic w dzielnicy Krzyki bez tablic rejestracyjnych. Serwis wp.pl zapytał o te doniesienia prokuraturę, która prowadzi śledztwo w sprawie śmierci Magdalny Żuk.

Jak poinformował WP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze prokurator Tomasz Czułowski, nie było wcześniej żadnych informacji, dotyczących samochodu Magdaleny Żuk. Pojawiły się dopiero teraz - czytamy w serwisie.

Na razie nie wiadomo również, czy samochód faktycznie należał do Magdaleny Żuk czy do osoby o takim samym imieniu i nazwisku. Obecnie trwają ustalenia, do kogo należało auto. Pewne jest natomiast, że policja zatrzymała sprawców włamania do samochodu.

Zobacz: Nowe oświadczenie w sprawie śmierci Magdy Ż.! Prokuratura nie wyklucza żadnej wersji

Przeczytaj też: Dlaczego Magdalena Żuk zginęła? Kobieta brała silne leki na depresję? Nowe informacje w sprawie śmierci Polki w Egipcie

Magdalena Żuk zmarła w Egipcie w 2017 roku

Facebook

Do tej pory nie wiadomo, jak zmarła Magdalena Żuk

Reklama