Córka Anny Przybylskiej Oliwia Bieniuk ma teraz szesnaście lat, uczy się w klasie o profilu teatralno-filmowym w tym samym gdyńskim publicznym, które skończyła jej mama. W kwietniu wraz z kolegami nakręciła krótkometrażowy film „Glimmer”, poruszający problem handlu ludźmi. Choć zagrała w nim niewielką rolę, to udało jej się udowodnić, że odziedziczyła po mamie talent aktorski. Kiedy w takim razie obejrzymy ją w profesjonalnej produkcji?

„Oliwia dostaje bardzo dużo propozycji filmowych i serialowych, ale na razie jej tata konsekwentnie je odrzuca. Mają oboje taką umowę, że najpierw Oliwia musi zdać maturę. Na razie Jarosław Bieniuk pozwolił córce wystąpić w kilku reklamach, ale tylko dlatego, że taka praca trwa krótko i nie przeszkadza w nauce – mówi znajomy rodziny.

Co ciekawe sztuki aktorskiej Oliwka uczy się od najlepszych! Chodzi na Warsztaty do jednej z najlepszych i najbardziej cenionych polskich aktorek – do Katarzyny Figury, która mieszka teraz w Trójmieście. Wszystko wskazuje jednak na to, że zobaczymy ją nieprędko na dużym ekranie. Najszybciej dopiero za dwa lata.

Przypomnijmy, że Oliwia Bieniuk jest najstarszym dzieckiem Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka. Para doczekała się jeszcze młodszych chłopców - Szymona i Jasia. Anna Przybylska była jedną z najbardziej uwielbianych w Polsce aktorek. Mogliśmy oglądać m.in. w "Złotopolskich", "Sezonie na leszcza", czy też w serialu "Daleko od noszy", odeszła w 2014 roku po długiej chorobie.

