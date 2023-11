1 z 4

Olga Kalicka zachwyciła swoim wyglądem w ostatnim odcinku programu "World of dance"! Aktorka i prowadząca taneczne show Polsatu już za kilka miesięcy po raz pierwszy zostanie mamą. I chociaż początkowo gwiazda ukrywała rosnący brzuszek pod luźnymi kreacjami, to teraz z dumą go prezentuje. W ostatniej odsłonie programu Olga Kalicka podkreśliła spory już brzuszek w seksownej sukni z asymetrycznym dołem i odważnym dekoltem. Naszym zdaniem wyglądała pięknie!

Zobaczcie, jak prezentowała się Olga Kalicka! Brzuszek jest już bardzo duży!

