Novika dała koncert na scenie klubu The View. Wyjątkowa lokalizacja warszawskiego lokalu i charyzmatyczna wokalistka sprawiły, że ten wieczór był zupełnie wyjątkowy.

Gwiazda przyciągnęła do klubu wielu fanów muzyki klubowej, która w tego typu miejscu brzmi najpełniej. Była to już kolejna odsłona cyklu współpracy The View z Marysią Sadowską. W ramach projektu Sadowska zaprasza na scenę wokalistów, reprezentujących różne nurty muzyczne. Tym razem była to Kasia Nowicka, szerszej publiczności znana jako Novika. Impreza wypadła świetnie! Zobaczcie naszą relację!

Zobacz też: Edyta Górniak i Maria Sadowska. Wiemy jak narodziła się nowa przyjaźń w show-biznesie!

