Jesienią 2026 na antenie TVN ruszy nowy sezon "Azja Express", a na liście uczestniczek pojawia się nazwisko, które natychmiast podkręca temperaturę oczekiwań: Zoja Skubis. Młoda himalaistka i studentka, która zdobyła Mount Everest (8849 m n.p.m.) i została najmłodszą Polką na szczycie, jedzie do Azji, ale nie sama. Towarzyszyć będzie jej Maria Jeleniewska!

"Azja Express" od lat przyciąga widzów mieszanką egzotyki i rywalizacji, w której emocje potrafią zmienić się w sekundę. Wiadomo już, że jesienią zobaczymy kolejną odsłonę show, a w niej... Marysię Jeleniewską i Zoję Skubis, które w duecie zmierzą się z rozmaitymi wyzwaniami!

Myślałyśmy, że nas rozsadzi z ekscytacji HELLO... kolejny kierunek AZJA EXPRESS. Trzymajcie za nas MOCNO kciuki

Zoja Skubis to polska podróżniczka, influencerka i alpinistka, która w maju 2025 roku, w wieku zaledwie 19 lat, została najmłodszą Polką w historii, która zdobyła Mount Everest. Wcześniej, we wrześniu 2024 roku, zdobyła jako najmłodsza Polka ośmiotysięcznik Manaslu!

O Marii Jeleniewskiej wiadomo, że współpracowała z wieloma markami z branży kosmetycznej, odzieżowej i technologicznej. Jej aktywność nie kończy się jednak na kampaniach: angażuje się w akcje charytatywne i inicjatywy promujące odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych. Rozwija też swoje treści wokół mody, stylu życia i podróży, a do tego pojawia się w programach telewizyjnych, jak "Taniec z gwiazdami".

Wiadomość o ich udziale w "Azji Express" wywołała lawinę pozytywnych komentarzy, czemu trudno się dziwić.

Whaaaat, ale niespodzianka

Jezu, ale super

Powodzenia Marysia

"Azja Express" wraca na ekrany

TVN zapowiada premierę kolejnej edycji już na jesień 2026 roku. Nowy sezon ma przynieść to, za co widzowie lubią ten format najbardziej: spektakularne widoki, wymagające konkurencje i serię nieprzewidywalnych momentów - od zabawnych po wzruszające.

Wiadomo już, że w "Azji Express", oprócz Zoji Skubis i Marii Jeleniewskiej, pojawią się również: Edyta Herbuś z partnerem Piotrem Bukowieckim, Kasia Zillmann z Janją Lesar, Michał Danilczuk, Dezy z Naruciakiem, Małgorzata Socha z przyjacielem Mariuszem Szydlem, Błażej Król z przyjacielem Robertem Krawczykiem i Mateusz Banasiuk z siostrą.

