Julia z "Love is blind: Polska" zaprosiła Kamila, by mógł poznać ich bliskich. Spotkanie jednak nie przebiegło tak idealnie, jak mógłby tego oczekiwać przyszły pan młody:

Do przykrego momentu doszło również w salonie sukien ślubnych.

"Love is blind: Polska": Mama Julii nie chce jej ślubu z Kamilem?

Kamil i Julia poznali się w "Love is blind: Polska". Za nimi podróż przedślubna do Grecji, a teraz wspólny czas spędzony w Polsce. To również moment, w którym uczestnicy mogą poznać swoje rodziny oraz bliskich. Kamil został zaproszony w rodzinne strony przyszłej programowej żony. Mama Julii jednak jest sceptycznie nastawiona do pomysłu córki o ślubie z nieznajomym. Kamil został postawiony pod gradobiciem pytań:

Jakie ty masz wyobrażenie o żonie? zapytała mama Julii.

"Kim jest dla mnie żona?" - dopytał.

No wyobrażenie o żonie. Jaką żonę chciałbyś mieć.

Z kolei dziadek uczestniczki dopytywał, co dałby kobiecie w zamian:

W zamian daję dwa razy więcej odpowiedział Kamil.

"Ale dwa razy więcej czego?" - dopytywała matka. Widać było, że Kamilowi było trudno odpowiadać na pytania. Dziadek próbował załagodzić sytuację słowami: "Pozytywną opinię dostał na razie", co kobieta skontrowała słowami:

Ode mnie jeszcze nie dostał. Żadnej.

Pozostali obecni na grillu tłumaczyli:

Możesz się czuć przytłoczony, ale to jest ślub. Nie chcemy, żeby tę szansę wykorzystała z nieodpowiednią osobą.

Julia starała się wytłumaczyć Kamilowi, że jej rozstania przeżywała cała rodzina. Mama uczestniczki "Love is blind" przed kamerami nie ukrywała, że jest podejrzliwa w stosunku do zięcia:

Wręcz jest ideałem jeśli chodzi o zięcia, ale nie do końca go odbieram, jakby był szczery. I teraz nie wiem, czy moją córkę tym sposobem trochę zmanipulował.

Uważa, że jest człowiekiem, który nie widzi w sobie wad. Mama Julii jest przeciwna ślubowi z Kamilem. Tak spotkanie z rodziną Julii podsumował sam Kamil:

Nie było to zbyt fajne odczucie, że jestem tutaj nową osobą i powinienem się raczej czuć tak miło przyjęty... (...) Czułem, że jestem tutaj szanowany, ale nie do końca czuję tę akceptację. Jestem sobą i nie będę z nikim tu walczył.

"Love is blind: Polska": Julia smutna przez mamę w salonie sukien ślubnych

Julia bardzo przeżywała, że podczas mierzenia sukni ślubnych nie może towarzyszyć jej mama. Kiedy opowiedziała o odczuciach rodziny względem Kamila, skomentowała nawet Zofia Zborowska-Wrona:

Julia to w końcu Wy siebie wybraliście i to wy macie być szczęśliwi a nie rodzina czy przyjaciele.

W salonie sukni ślubnych Julia nie ukrywała, że jest zakochana w swojej ślubnej sukience. Pozostałe uczestniczki też nie szczędziły jej komplementów. Najbardziej krytyczna była jednak obecna na miejscu przyjaciółka:

Przepięknie Ci w niej, ale nie twoje plecy.

Julii zrobiło się przykro. Chwilę później zadzwoniła do mamy, by zaprezentować jej się w białej sukience, jednak zamiast usłyszeć słowa wsparcia, mama zmieniła temat na temat swojej opalenizny.

Miał to być jeden z najfajniejszych dni w moim życiu, ale wyszło nie za bardzo. Raczej smutno. Chciałam zobaczyć mamę szczęśliwą.

Daria postanowiła interweniować i pocieszyć koleżankę w programie.

Pamiętaj, co mówiła Zosia, to ma być Wasza decyzja. (...) Wiem, że bliscy chcą dla nas najlepiej, ale czasami się boją.

fot. Love is blind: Polska, Netflix