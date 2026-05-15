Wiedeń jest już w trybie odliczania: jubileuszowa, 70. Eurowizja 2026 rozgrywa się w hali Wiener Stadhalle, a wielki finał zaplanowano na sobotę, 16 maja. Polska jest w grze po awansie Alicji Szemplińskiej z pierwszego półfinału, a tuż przed decydującym wieczorem ogłoszono kolejność występów. Wiadomo jedno: Alicja wyjdzie na scenę jako 18. W drugim półfinale zachwyciła reprezentatka Australii. Delta Goodrem jest wymieniana jako faworytka tegorocznej Eurowizji.

Polska w finale Eurowizji 2026. Ujawniono kolejność występów

Występ Alicji Szemplińskiej w półfinale Eurowizji 2026 zapewnił jej miejsce w finale. Reprezentantka Polski zachwyciła swoim głosem śpiewając na scenie piosenkę "Pray" i znalazła się w gronie artystów, kórzy teraz zaprezentują się na scenie w sobotę.

Kolejność startowa jest w Eurowizji tematem, który potrafi rozpalić dyskusję bardziej niż ranking faworytów. Polska z numerem 18 ląduje w drugiej części koncertu, gdzie zwykle rośnie napięcie, a publiczność ma już za sobą pierwsze porównania.

Pełna kolejność występów w finale wygląda następująco:

Dania Niemcy Izrael Belgia Albania Grecja Ukraina Australia Serbia Malta Czechy Bułgaria Chorwacja Wielka Brytania Francja Mołdawia Finlandia Polska Litwa Szwecja Cypr Włochy Norwegia Rumunia Austria

Australia przyciąga wzrok, a Delta Goodrem idzie po najwyższe noty

Wśród tych, o których mówi się szczególnie głośno, jest Australia. Kraj startuje w Eurowizji od 2015 roku, a jego obecność wiąże się z wieloletnią współpracą nadawcy SBS z EBU i tradycją transmisji konkursu w Australii sięgającą lat 80. W razie zwycięstwa Australia ma obowiązek zorganizować Eurowizję w którymś z europejskich państw.

Tym razem Australia postawiła na Deltę Goodrem, rozpoznawalną wokalistkę i aktorkę. W Wiedniu wykonuje utwór „Eclipse”, a jej pozycja przed finałem budzi duże emocje również dlatego, że notowania stawiają ją bardzo wysoko w kategorii ocen jury. Goodrem ma na swoim koncie takie nagrody jak: World Music Awards i MTV Video Music Award.

Wygląda na to, że to właśnie reprezentantka Australii będzie największą konkurentką Alicji Szemplińskiej w finale Eurowizji.

