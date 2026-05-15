Wiedeń jest już w trybie odliczania: jubileuszowa, 70. Eurowizja 2026 rozgrywa się w hali Wiener Stadhalle, a wielki finał zaplanowano na sobotę, 16 maja. Polska jest w grze po awansie Alicji Szemplińskiej z pierwszego półfinału, a tuż przed decydującym wieczorem ogłoszono kolejność występów. Wiadomo jedno: Alicja wyjdzie na scenę jako 18. W drugim półfinale zachwyciła reprezentatka Australii. Delta Goodrem jest wymieniana jako faworytka tegorocznej Eurowizji.

Polska w finale Eurowizji 2026. Ujawniono kolejność występów

Występ Alicji Szemplińskiej w półfinale Eurowizji 2026 zapewnił jej miejsce w finale. Reprezentantka Polski zachwyciła swoim głosem śpiewając na scenie piosenkę "Pray" i znalazła się w gronie artystów, kórzy teraz zaprezentują się na scenie w sobotę.

Kolejność startowa jest w Eurowizji tematem, który potrafi rozpalić dyskusję bardziej niż ranking faworytów. Polska z numerem 18 ląduje w drugiej części koncertu, gdzie zwykle rośnie napięcie, a publiczność ma już za sobą pierwsze porównania.

Pełna kolejność występów w finale wygląda następująco:

  1. Dania
  2. Niemcy
  3. Izrael
  4. Belgia
  5. Albania
  6. Grecja
  7. Ukraina
  8. Australia
  9. Serbia
  10. Malta
  11. Czechy
  12. Bułgaria
  13. Chorwacja
  14. Wielka Brytania
  15. Francja
  16. Mołdawia
  17. Finlandia
  18. Polska
  19. Litwa
  20. Szwecja
  21. Cypr
  22. Włochy
  23. Norwegia
  24. Rumunia
  25. Austria

Australia przyciąga wzrok, a Delta Goodrem idzie po najwyższe noty

Wśród tych, o których mówi się szczególnie głośno, jest Australia. Kraj startuje w Eurowizji od 2015 roku, a jego obecność wiąże się z wieloletnią współpracą nadawcy SBS z EBU i tradycją transmisji konkursu w Australii sięgającą lat 80. W razie zwycięstwa Australia ma obowiązek zorganizować Eurowizję w którymś z europejskich państw.

Tym razem Australia postawiła na Deltę Goodrem, rozpoznawalną wokalistkę i aktorkę. W Wiedniu wykonuje utwór „Eclipse”, a jej pozycja przed finałem budzi duże emocje również dlatego, że notowania stawiają ją bardzo wysoko w kategorii ocen jury. Goodrem ma na swoim koncie takie nagrody jak: World Music Awards i MTV Video Music Award.

Wygląda na to, że to właśnie reprezentantka Australii będzie największą konkurentką Alicji Szemplińskiej w finale Eurowizji. Zobaczcie nagranie z jej występu w półfinale.

