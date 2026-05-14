Informacja o śmierci Stanisławy Celińskiej dotarła do fanów 12 maja za pośrednictwem oficjalnego profilu artystki, który współprowadziła Joanna Trzcińska. Media społecznościowe zalała fala kondolencji i wspomnień o artystce. Właśnie wyszło na jaw, co działo się z nią krótko przed śmiercią.

Nie żyje Stanisława Celińska

Stanisława Celińska od pewnego czasu miała mierzyć się z problemami z poruszaniem. W ostatnich występach wspomagała się wózkiem, co dla publiczności było czytelnym sygnałem, że codzienne funkcjonowanie kosztuje ją coraz więcej. Nikt jednak nie przypuszczał, że koniec jest tak bliski.

12 maja media obiegła wstrząsająca wiadomość o nagłej śmierci aktorki.

Z wielką rozpaczą muszę Państwa poinformować, że dziś po południu odeszła Nasza Stasia. Mam wielką nadzieję, że spotkała się już z Bogiem, którego tak bardzo kochała mogliśmy przeczytać.

Nowe informacje ws. śmierci Stanisławy Celińskiej

Według informacji podawanych w mediach, ostatnie dni miała spędzić w szpitalu. Informator Super Expressu ujawnił, że aktorka miała dostać zapaści.

Kilkanaście dni temu Stanisława dostała zapaści. Trafiła do szpitala, w którym przez ostatnie doby była nieprzytomna

Warto też zaznaczyć, że raptem 4 maja odwołano koncert, który miał odbyć się 23 maja w Białych Błotach. 26 kwietnia Stanisława Celińska dała swój ostatni koncert.

Marek Sierocki przekazał w rozmowie z Faktem, że miał świadomość problemów zdrowotnych Stanisławy Celińskiej, ale jednocześnie snuł z nią wspólne plany. Artystka nie zamierzała się zatrzymać i chciała wrócić do regularnych występów, gdy tylko będzie to możliwe.

Wiedziałem, że Stasia chorowała, ale kilka miesięcy temu się widzieliśmy i umawialiśmy się, że niebawem spotkamy się ponownie i nagramy audycję w radiu o jej nowej płycie i planach koncertowych, kiedy tylko wróci do lepszego stanu zdrowia. Wspominała wtedy, że czeka ją operacja biodra

Na ten moment nie wiadomo, kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb Stanisławy Celińskiej. Fani i przyjaciele z branży niecierpliwie czekają na pierwsze potwierdzone informacje w tej sprawie.

