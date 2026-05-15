Wiedeń pracuje na pełnych obrotach: jubileuszowa, 70. Eurowizja 2026 rozgrywa się w hali Wiener Stadhalle i nie daje widzom chwili wytchnienia. We wtorek 12 maja Polska doczekała się wieści, na którą czeka się przez cały sezon: Alicja Szemplińska po „Pray” wywalczyła bilet do finału. W czwartek 14 maja drugi półfinał dopisał kolejne nazwiska do listy, a teraz odliczanie do soboty 16 maja nabrało zupełnie nowego tempa. Wiadomo już, która w kolejności zaśpiewa w finale Alicja Szeplińska.

Alicja Szemplińska dała czadu w półfinale Eurowizji 2026

W pierwszym półfinale stawka była bezlitosna: 15 państw walczyło o 10 miejsc. Reprezentantka Polski wystąpiła jako 14. uczestniczka wieczoru, ale jej piosenka głos i show zrobiły wrażenie. Występ Alicji Szemplińskiej na Eurowizji 2026 wywołał lawinę komentarzy i wszyscy zachwycali się Polką.

Z pierwszego półfinału do wielkiego finału weszły: Grecja, Finlandia, Belgia, Szwecja, Mołdawia, Izrael, Serbia, Chorwacja, Litwa oraz Polska.

Drugi półfinał domknął stawkę: oto rywale Polski w finale

Czwartkowy, drugi półfinał 14 maja dołożył brakujące elementy układanki. W konkursowej kolejności zaprezentowali się: Bułgaria, Azerbejdżan, Rumunia, Luksemburg, Czechy, Armenia, Szwajcaria, Cypr, Łotwa, Dania, Australia, Ukraina, Albania, Malta oraz Norwegia. W trakcie show, poza konkursem, pojawili się też automatyczni finaliści: Austria, Francja i Wielka Brytania.

Po drugim półfinale awans do finału uzyskały: Bułgaria, Ukraina, Norwegia, Australia, Rumunia, Malta, Cypr, Albania, Dania oraz Czechy. To oznacza, że wielki finał w sobotę 16 maja zgromadzi łącznie 25 państw.

Eurowizja 2026: Która wystąpi Polska w finale?

Teraz z pewnością wszyscy zadają sobie pytanie, jak w finale poradzi sobie Alicja Szemplińska. Czy znów zachwyci głosem i osiągnie sukces? Tego dowiemy się już w weekend. Już teraz wiadomo jednak, która w kolejności zapezentuje się reprezentantka Polski na tegorocznej Eurowizji. Jak się okazuje, Alicja Szemplińska w finale zaśpiewa jako osiemnasta. Zobaczcie całą listę!

1. Dania 2. Niemcy 3. Izrael 4. Belgia 5. Albania 6. Grecja 7. Ukraina 8. Australia 9. Serbia 10. Malta 11. Czechy 12. Bułgaria 13. Chorwacja 14. Wielka Brytania 15. Francja 16. Mołdawia 17. Finlandia 18. Polska 19. Litwa 20. Szwecja 21. Cypr 22. Włochy 23. Norwegia 24. Rumunia 25. Austria

