Dylan Sprouse i Barbara Palvin pobrali się w 2023 roku po kilku latach związku. Niezmiennie do dziś uchodzą za idealnie dobraną parę, od której na każdym kroku biją ogromne pokłady miłości. Jak się właśnie okazało, ich rodzina niebawem się powiększy! Modelka zaprezentowała spory już ciążowy brzuszek i to w szczególnym miejscu.

Dylan Sprouse i Barbara Palvin zostaną rodzicami

Podczas festiwalu filmowego w Cannes para pokazała się na czerwonym dywanie, przyciągając uwagę mediów i obserwatorów z całego świata. Nie tylko jednak sama ich obecność wywołała takie poruszenie, ale przede wszystkim to, co przy okazji ogłosili. Na festiwalowym wyjściu Barbara Palvin postawiła na delikatną suknię w błękitnym kolorze, która podkreśliła jej... ciążowy brzuszek! W ten sposób para potwierdziła, że spodziewa się pierwszego dziecka.

Równocześnie zamieścili poruszający post na Instagramie, który zawierał m.in. zdjęcie USG maleństwa. Reakcje w sieci były natychmiastowe: internauci przesyłali gratulacje i dawali znać, że trzymają kciuki za przyszłych rodziców. O ciąży modelki spekulowano od pewnego czasu i wygląda na to, że fani znów mieli rację. Na czerwonym dywanie Barbara zaprezentowała bowiem spory już ciążowy brzuszek.

Póki co nie wiadomo, jakiej płci jest maleństwo, choć część sympatyków podejrzewa, że błękitna suknia modelki ma sugerować, że na świat przyjdzie chłopiec.

Bajkowy ślub Barbary Palvin i Dylana Sprouse'a

Ślub Barbary Palvin i Dylana Sprouse odbył się na Węgrzech, pod Budapesztem, w rodzinnych stronach modelki. Para jest razem od 2018 roku, a zaręczyła się we wrześniu 2022. Już rok później powiedzieli sobie "tak".

Stylizacje ślubne Palvin i Sprouse idealnie wpisały się w klimat "mniej znaczy więcej". Barbara wybrała minimalistyczną, gorsetową suknię Vivienne Westwood - projekt, który nie potrzebuje dodatków, żeby przyciągnąć uwagę. Do tego delikatny, naturalny makijaż i rozpuszczone włosy, bez teatralnych upięć czy przesadnej biżuterii.

Dylan Sprouse również nie kombinował: postawił na klasyczny czarny garnitur.

Dylan Sprouse i Barbara Palvin zostaną rodzicami