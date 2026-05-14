Michael Ostrowski to jedna z twarzy Eurowizji 2026. Prowadził koncert razem z Victorią Swarovski, a przy okazji przypomniał, że jest nie tylko konferansjerem, ale też aktorem i scenarzystą. Po półfinale z 12 maja, w którym Alicja Szemplińska z utworem „Pray” wywalczyła miejsce w wielkim finale, wiele osób zaczęło dopytywać, kim właściwie jest Ostrowski i gdzie już wcześniej mignął na ekranie.

Choć dziś widzimy go w roli współgospodarza jednego z największych telewizyjnych show w Europie, Ostrowski od lat działa w branży filmowej. Urodził się w 1973 roku jako Michael Stockinger. Pochodzi z austriackiego Leoben, a wychowywał się w Rottenmann. Zanim postawił wszystko na aktorstwo, studiował anglistykę i romanistykę w Grazu, Oksfordzie i Nowym Jorku, a później pracował też jako badacz w instytucie w Grazu.

Na scenie artystycznej pojawił się pod koniec lat 90., zaczynając w małym teatrze. Wtedy też podjął decyzję o zmianie nazwiska i przyjął pseudonim Michael Ostrowski, bo w Austrii działał już inny artysta o nazwisku Stockinger. Dla polskich widzów ta zmiana może brzmieć znajomo, ale w jego biografii nie ma informacji o polskich korzeniach.

Warto przypomnieć, że w trakcie Eurowizji pojawił się gwiazdor „Klanu”, co także wywołało spore poruszenie wśród widzów międzynarodowego konkursu piosenki.

Przełom w karierze Ostrowskiego przyniósł film „Nacktschnecken”, jeden z największych austriackich hitów 2004 roku. To właśnie role komediowe najmocniej zbudowały jego rozpoznawalność, ale szybko stało się jasne, że nie zamierza ograniczać się do grania. Równolegle rozwijał się jako scenarzysta i reżyser.

W 2011 roku zdobył Austriacką Nagrodę Filmową za scenariusz do filmu „Die Unabsichtliche Entführung der Frau Elfriede Ott”. Po drugiej stronie kamery stanął także przy krótkometrażowym „The Making of Futbol”. Jeśli widzowie mieli wrażenie, że już gdzieś go widzieli, to nie przypadek. Pojawił się m.in. w „Ratunku, zmniejszyłem przyjaciół”, „Buba”, serialu „Jak sprzedawać dragi w sieci (szybko)” oraz w „Miłosne sprawki”.

Tegoroczna Eurowizja przyciąga uwagę nie tylko muzyką i rywalizacją o zwycięstwo. W 2026 roku w konkursie bierze udział najmniejsza liczba reprezentacji od 2003 roku, a część państw wycofała się z powodu udziału Izraela w rywalizacji. W takich okolicznościach rola prowadzących jest szczególnie ważna: mają utrzymać tempo widowiska i zadbać o jego lekkość, nawet gdy napięcie rośnie.

Ostrowski nie jest w tej roli debiutantem. Jako prezenter prowadził m.in. galę nagród teatralnych Nestroy oraz Amadeus Austrian Music Awards. Za program „100 lat radia” otrzymał prestiżową austriacką nagrodę telewizyjną Romy. Teraz jego nazwisko wybrzmiewa w całej Europie, bo w sobotę, 16 maja, poprowadzi wielki finał, w którym zobaczymy także Alicję Szemplińską.

