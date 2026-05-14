Drugi półfinał Eurowizji 2026. Z kim Polska zmierzy się w finale?
Już w najbliższą sobotę wielki finał Eurowizji 2026! Kto dostał się do niego po drugim półfinale? Oto wszystkie szczegóły. Relacja na żywo!
Wiedeń włączył najwyższy bieg, a polscy widzowie długo nie mogli złapać oddechu. We wtorek 12 maja w hali Wiener Stadhalle odbył się pierwszy półfinał jubileuszowej, 70. Eurowizji 2026. Alicja Szemplińska wykonała "Pray" jako 14. uczestniczka wieczoru i usłyszała najważniejszą informację: Polska jest w wielkim finale. Kto z kolei awansował do ostatecznej walki po drugim półfinale? Artykuł aktualizowany na bieżąco.
Polska awansowała do finału Eurowizji 2026!
W pierwszym półfinale Eurowizji 2026, który odbył się 12 maja, 15 państw walczyło o 10 biletów do sobotniego finału. Na scenie, prowadzonej przez Victorię Swarovski i Michaela Ostrowskiego, przewinęła się mieszanka stylów od popu i techno po folk i metal, a kolejność występów sprawiła, że emocje narastały falami.
Szemplińska pojawiła się przedostatnia, tuż po propozycji San Marino, a przed Serbią zamykającą konkursową część wieczoru. Najmocniejszy moment przyszedł dopiero przy ogłaszaniu wyników. Lista finalistów rosła, a Polska wciąż nie padała. Dopiero jako ostatnia pozycja wśród zakwalifikowanych krajów pojawiło się nasze państwo!
Z pierwszego półfinału do finału Eurowizji 2026 awansowało 10 krajów: Grecja, Finlandia, Belgia, Szwecja, Mołdawia, Izrael, Serbia, Chorwacja, Litwa oraz Polska.
Kolejność występów w drugim półfinale Eurowizji 2026
Drugi półfinał przypadł na 14 maja. Tym razem na wielkiej scenie w Wiedniu również wystąpi 15 państw, a oto dokładna kolejność:
- Bułgaria: Dara – "Bangaranga"
- Azerbejdżan: Jiva – "Just Go"
- Rumunia: Alexandra Căpitănescu – "Choke Me"
- Luksemburg: Eva Marija – "Mother Nature"
- Czechy: Daniel Žižka – "Crossroads"
- Armenia: Simón – "Paloma Rumba"
- Szwajcaria: Veronica Fusaro – "Alice"
- Cypr: Antigoni – "Jalla"
- Łotwa: Atvara – "Ēnā"
- Dania: Søren Torpegaard Lund – "Før vi går hjem"
- Australia: Delta Goodrem – "Eclipse"
- Ukraina: Leléka – "Ridnym"
- Albania: Alis – "Nân"
- Malta: Aidan – "Bella"
- Norwegia: Jonas Lovv – "Ya Ya Ya"
Pomiędzy występami konkursowymi przed publicznością zaprezentują się także automatyczni finaliści: Austria, Francja i Wielka Brytania.
Z kim Polska zmierzy się w finale?
Przypominamy, że wielki finał Eurowizji 2026 odbędzie się 16 maja i weźmie w nim udział łącznie 25 państw. Z kim zatem Polska powalczy o wygraną? O tym przekonamy się już za chwilę.
