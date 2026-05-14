Reklama

Wiedeń włączył najwyższy bieg, a polscy widzowie długo nie mogli złapać oddechu. We wtorek 12 maja w hali Wiener Stadhalle odbył się pierwszy półfinał jubileuszowej, 70. Eurowizji 2026. Alicja Szemplińska wykonała "Pray" jako 14. uczestniczka wieczoru i usłyszała najważniejszą informację: Polska jest w wielkim finale. Kto z kolei awansował do ostatecznej walki po drugim półfinale? Artykuł aktualizowany na bieżąco.

Polska awansowała do finału Eurowizji 2026!

W pierwszym półfinale Eurowizji 2026, który odbył się 12 maja, 15 państw walczyło o 10 biletów do sobotniego finału. Na scenie, prowadzonej przez Victorię Swarovski i Michaela Ostrowskiego, przewinęła się mieszanka stylów od popu i techno po folk i metal, a kolejność występów sprawiła, że emocje narastały falami.

Szemplińska pojawiła się przedostatnia, tuż po propozycji San Marino, a przed Serbią zamykającą konkursową część wieczoru. Najmocniejszy moment przyszedł dopiero przy ogłaszaniu wyników. Lista finalistów rosła, a Polska wciąż nie padała. Dopiero jako ostatnia pozycja wśród zakwalifikowanych krajów pojawiło się nasze państwo!

Z pierwszego półfinału do finału Eurowizji 2026 awansowało 10 krajów: Grecja, Finlandia, Belgia, Szwecja, Mołdawia, Izrael, Serbia, Chorwacja, Litwa oraz Polska.

Kolejność występów w drugim półfinale Eurowizji 2026

Drugi półfinał przypadł na 14 maja. Tym razem na wielkiej scenie w Wiedniu również wystąpi 15 państw, a oto dokładna kolejność:

  1. Bułgaria: Dara – "Bangaranga"
  2. Azerbejdżan: Jiva – "Just Go"
  3. Rumunia: Alexandra Căpitănescu – "Choke Me"
  4. Luksemburg: Eva Marija – "Mother Nature"
  5. Czechy: Daniel Žižka – "Crossroads"
  6. Armenia: Simón – "Paloma Rumba"
  7. Szwajcaria: Veronica Fusaro – "Alice"
  8. Cypr: Antigoni – "Jalla"
  9. Łotwa: Atvara – "Ēnā"
  10. Dania: Søren Torpegaard Lund – "Før vi går hjem"
  11. Australia: Delta Goodrem – "Eclipse"
  12. Ukraina: Leléka – "Ridnym"
  13. Albania: Alis – "Nân"
  14. Malta: Aidan – "Bella"
  15. Norwegia: Jonas Lovv – "Ya Ya Ya"

Pomiędzy występami konkursowymi przed publicznością zaprezentują się także automatyczni finaliści: Austria, Francja i Wielka Brytania.

Z kim Polska zmierzy się w finale?

Przypominamy, że wielki finał Eurowizji 2026 odbędzie się 16 maja i weźmie w nim udział łącznie 25 państw. Z kim zatem Polska powalczy o wygraną? O tym przekonamy się już za chwilę.

Artykuł aktualizowany na bieżąco.

Zobacz także: Alicja Szemplińska nie jest jedyną Polką na Eurowizji 2026. Wielu nie miało pojęcia

Reprezentant Izraela wybuczany przez widzów Eurowizji podczas występu. Tak zareagował

Występ Alicji Szemplińskiej na Eurowizji podbija sieć. Bije rekordy popularności fot. Rex Features/East News
Występ Alicji Szemplińskiej na Eurowizji podbija sieć. Bije rekordy popularności fot. Rex Features/East News
Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Bądź na bieżąco! Obserwuj nas w Google.
Reklama
Reklama
Loading...
Reklama
Loading...
Loading...