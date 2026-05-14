Wiedeń włączył najwyższy bieg, a polscy widzowie długo nie mogli złapać oddechu. We wtorek 12 maja w hali Wiener Stadhalle odbył się pierwszy półfinał jubileuszowej, 70. Eurowizji 2026. Alicja Szemplińska wykonała "Pray" jako 14. uczestniczka wieczoru i usłyszała najważniejszą informację: Polska jest w wielkim finale. Kto z kolei awansował do ostatecznej walki po drugim półfinale? Artykuł aktualizowany na bieżąco.

Polska awansowała do finału Eurowizji 2026!

W pierwszym półfinale Eurowizji 2026, który odbył się 12 maja, 15 państw walczyło o 10 biletów do sobotniego finału. Na scenie, prowadzonej przez Victorię Swarovski i Michaela Ostrowskiego, przewinęła się mieszanka stylów od popu i techno po folk i metal, a kolejność występów sprawiła, że emocje narastały falami.

Szemplińska pojawiła się przedostatnia, tuż po propozycji San Marino, a przed Serbią zamykającą konkursową część wieczoru. Najmocniejszy moment przyszedł dopiero przy ogłaszaniu wyników. Lista finalistów rosła, a Polska wciąż nie padała. Dopiero jako ostatnia pozycja wśród zakwalifikowanych krajów pojawiło się nasze państwo!

Z pierwszego półfinału do finału Eurowizji 2026 awansowało 10 krajów: Grecja, Finlandia, Belgia, Szwecja, Mołdawia, Izrael, Serbia, Chorwacja, Litwa oraz Polska.

Kolejność występów w drugim półfinale Eurowizji 2026

Drugi półfinał przypadł na 14 maja. Tym razem na wielkiej scenie w Wiedniu również wystąpi 15 państw, a oto dokładna kolejność:

Bułgaria: Dara – "Bangaranga" Azerbejdżan: Jiva – "Just Go" Rumunia: Alexandra Căpitănescu – "Choke Me" Luksemburg: Eva Marija – "Mother Nature" Czechy: Daniel Žižka – "Crossroads" Armenia: Simón – "Paloma Rumba" Szwajcaria: Veronica Fusaro – "Alice" Cypr: Antigoni – "Jalla" Łotwa: Atvara – "Ēnā" Dania: Søren Torpegaard Lund – "Før vi går hjem" Australia: Delta Goodrem – "Eclipse" Ukraina: Leléka – "Ridnym" Albania: Alis – "Nân" Malta: Aidan – "Bella" Norwegia: Jonas Lovv – "Ya Ya Ya"

Pomiędzy występami konkursowymi przed publicznością zaprezentują się także automatyczni finaliści: Austria, Francja i Wielka Brytania.

Z kim Polska zmierzy się w finale?

Przypominamy, że wielki finał Eurowizji 2026 odbędzie się 16 maja i weźmie w nim udział łącznie 25 państw. Z kim zatem Polska powalczy o wygraną? O tym przekonamy się już za chwilę.

Artykuł aktualizowany na bieżąco.

Zobacz także: Alicja Szemplińska nie jest jedyną Polką na Eurowizji 2026. Wielu nie miało pojęcia

Reprezentant Izraela wybuczany przez widzów Eurowizji podczas występu. Tak zareagował