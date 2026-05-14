Edyta Górniak rzuciła okiem na fragment eurowizyjnego występu Alicji Szemplińskiej i nie miała wątpliwości, że reprezentantka Polski ma mocne argumenty przed finałem. Wielki wieczór odbędzie się 16 maja w Wiedniu, a artystka podczas konferencji Polsat Hit Festiwal 2026 zdradziła, co o tym myśli. W centrum jej oceny znalazły się nie tylko wokal i oprawa, ale coś, co w konkursie potrafi złamać nawet doświadczonych. Padły zaskakujące słowa!

Jeden element zrobił na niej największe wrażenie

W rozmowie podczas konferencji Polsat Hit Festiwal 2026 Górniak przekazała Szemplińskiej wsparcie i najlepszą energię przed finałem. Piosenkarka podkreśliła, że widziała jedynie fragment występu Alicji Szemplińskiej na Eurowizji, ale to wystarczyło, by jasno ocenić, co usłyszała i zobaczyła na scenie. Zwróciła uwagę na wokal Alicji i na to, jak całość została zbudowana od strony wizualnej. Jej zdaniem show jest nowoczesne i nie przytłacza, tylko pracuje na emocje i pomaga wybrzmieć temu, co w Eurowizji najważniejsze, czyli wykonanie i utwór.

Widziałam fragment, tak. Bardzo dobry. Bardzo mi się podobał. Super ona ma ten wokal. Fajny w ogóle show, nowoczesny. Bardzo ładnie - powiedziała Edyta Górniak dla Pomponika

To o tyle istotne, że w tym konkursie łatwo zgubić się w nadmiarze bodźców. Jeśli numer jest dobrze poukładany, artystka może skupić się na tym, co ma pod kontrolą. A w przypadku Szemplińskiej, jak zaznaczyła Górniak, tym mocnym punktem jest głos.

Finał w Wiedniu to nie tylko scena, to próba nerwów

Zapytana o szanse na zwycięstwo, Górniak zaznaczyła, że nie ma jeszcze pełnego obrazu tegorocznej stawki. Nie śledziła dokładnie innych utworów, bo była wciągnięta w intensywne przygotowania przy "Must Be The Music". Zamiast więc porównywać Szemplińską do rywali, skupiła się na mechanizmie, który w Eurowizji działa bezlitośnie, czyli stresie.

W jej ocenie na tak dużej scenie potykają się nie ci, którym brakuje ambicji, ale ci, którzy nie są pewni własnego wokalu. Presja, tempo wydarzeń, kamery i oczekiwania potrafią w kilka minut odebrać pewność siebie. I właśnie tu Górniak wskazała kluczowy szczegół, który ma zadecydować i jest to warsztat.

Myślę, że sobie super poradzi, bo ona ma bardzo dobry warsztat. Jeżeli ktoś ma niepewność do swojego wokalu, to przy takiej ilości stresu, z jakimi się trzeba tam zmierzyć, to można się przewrócić. Ona się nie przewróci. Jest super - dodała artystka

