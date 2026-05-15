Gamou Fall nie zdążył jeszcze nacieszyć się wygraną w 18. edycji "Tańca z gwiazdami", a już pojawił się w zupełnie nowym miejscu. 34-letni aktor, który w minioną niedzielę triumfował w parze z Hanną Żudziewicz, oficjalnie dołącza do obsady serialu "Barwy szczęścia" emitowanego w TVP2!

Finał 18. edycji "Tańca z gwiazdami" miał mocną obsadę i do samego końca trzymał w napięciu. O zwycięstwo walczyły cztery pary: Gamou Fall i Hanna Żudziewicz, Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke, Sebastian Fabijański i Julia Suryś oraz Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz. Ostatecznie to Fall i Żudziewicz odebrali Kryształową Kulę! Sebastian Fabijański, który uchodził za faworyta tej edycji, nie krył rozczarowania werdyktem:

Na pewno jest jakiś rodzaj smutku, rozczarowania jakiegoś zawodu, ale to jest naturalne. W momencie, kiedy o coś walczysz tygodniami, miesiącami, trenujesz i to przychodzi obok Ciebie, to są emocje takie, ale to było wkalkulowane, musieliśmy to założyć. To jest taki program. Ja jestem super szczęśliwy, że wziąłem w tym udział mówił w rozmowie z naszą reporterką.

Teraz wokół Gamou znów zrobiło się głośno.

Kolejny sukces Gamou Falla

TVP potwierdziła, że Gamou Fall zasili obsadę "Barw szczęścia". Na profilu stacji pojawiły się już nawet pierwsze ujęcia z planu, a także oficjalna zapowiedź:

Nowa twarz na Osiedlu Pod Sosnami! Do obsady serialu Barwy Szczęścia dołącza Gamou Fall, który wcieli się w Michała - kuriera, którego trasa szybko skrzyżuje się z losami mieszkańców serialu. Pierwsze spotkania na planie już za nim! Michał pojawił się już u boku Joanny, granej przez Anna Gzyra-Augustynowicz, oraz Natalii, w którą wciela się Maria Dejmek

Internauci radośnie zareagowali na tę wiadomość. Pod postem pojawiło się mnóstwo pochlebnych słów, a nawet zapowiedzi, że teraz część widzów wróci do oglądania hitu TVP.

Gamou Fall ma na koncie występy w takich produkcjach jak "Botoks", "Pierwsza miłość" czy "Zgon przed weselem". Teraz do tej listy dopisuje popularny serial TVP, który od lat utrzymuje stałe miejsce w codziennej ramówce. "Barwy szczęścia" emitowane są w TVP2 od poniedziałku do piątku o 20:05.

