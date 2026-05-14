Szemplińska nie jest jedyną Polką na Eurowizji 2026. Tego nie wiedzieli

Alicja Szemplińska nie jest jedyną Polką na Eurowizji 2026. Wielu nie miało pojęcia
Cała Polska trzyma kciuki za Alicję Szemplińską, która weszła do finału Eurowizji 2026. Tymczasem wszystkich zaskoczyła wypowiedź Delty Goodrem, reprezentantki Australii, która należy do faworytek konkursu. Ujawniła, że ma w zespole mnóstwo Polaków! Skomentowała też występ Szemplińskiej.
Eurowizja 2026 i Delta Goodrem to jeden z najmocniej komentowanych wątków tuż przed kolejnymi emocjami w Wiedniu. Australijska gwiazda pop ma 42 lata i w czwartek 14 maja w drugim półfinale wykona utwór „Eclipse” jako 11. w kolejności. Na kilka godzin przed wyjściem na eurowizyjną scenę uwagę przyciąga nie tylko sama piosenka, ale też skład jej najbliższej ekipy, w której wyraźnie słychać polskie nazwiska.
To jubileuszowa, 70. edycja Konkursu Piosenki Eurowizji, a Goodrem wchodzi do niej jako artystka z pozycją nie do podważenia. Jej „Eclipse” określane jest jako power ballada i już na starcie trafia do grona numerów, o których mówi się najgłośniej. Co istotne: piosenka nie była tworzona z myślą o eurowizyjnym formacie, ale to właśnie praca z producentami sprawiła, że artystka zdecydowała się zabrać ten utwór do Wiednia.
Bukmacherzy widzą Goodrem wysoko. W prognozach półfinału zajmuje 2. miejsce, a w notowaniach wielkiego finału plasuje się na 4. pozycji, z 7 proc. szans na zwycięstwo. To nie jest spokojna przejażdżka po czerwonym dywanie, tylko realna walka o Kryształowy Mikrofon.
Możliwość reprezentowania Australii to dla mnie wielki honor. Zawsze byłam patriotką, a zabranie wszystkich Australijczyków razem ze mną w tę muzyczną przygodę to coś wyjątkowego
W zespole reprezentantki Australii występuje dużo Polaków
Najbliższe otoczenie Delty Goodrem to mieszanka doświadczenia i sprawnej organizacji, a w tej układance pojawiają się konkretne polskie akcenty. Jej osobistą fotografką jest Kinga Nowicka. Z kolei za kontakty z mediami odpowiada Clementine Zawadzki, której ojciec pochodzi z Polski. Wielka australijska gwiazda i zespół, w którym polskie nazwiska nie są dodatkiem, tylko realnym wsparciem.
Może nie wiecie, ale wokół mnie jest mnóstwo Polaków
Goodrem dorzuciła też kolejny szczegół z eurowizyjnego świata. Przypomniała, że Danny Estrin, reprezentant Australii z 2023 r., ma żonę z Polski. A gdy temat zszedł na tegoroczną reprezentantkę naszego kraju, artystka nie szczędziła pochwał Alicji Szemplińskiej, podkreślając jej głos, swobodę śpiewania i świetną organizację.
Alicja Szemplińska ma piękny głos. Sposób, w jaki śpiewa, bez wysiłku... jest wspaniała i świetnie zorganizowana
Warto przypomnieć, że Alicja Szemplińska weszła do finału Eurowizji 2026.
Kim jest reprezentantka Australii na Eurowizji 2026?
Goodrem nie pojawiła się w Wiedniu znikąd. Zadebiutowała albumem „Innocent Eyes” 23 lata temu, a przebój „Lost Without You” szybko zrobił z niej nazwisko rozpoznawalne daleko poza Australią. Przez osiem lat, od 2012 do 2020 r., była też trenerką w australijskiej edycji „The Voice”, pracując obok Kelly Rowland i Boy George’a.
Na liście osiągnięć Goodrem są 12 statuetek ARIA, trzy World Music Awards oraz MTV Video Music Award. Do tego dochodzi doświadczenie aktorskie: zagrała w miniserialu biograficznym „Olivia Newton-John: Hopelessly Devoted to You” i nagrała album z utworami Newton-John wykorzystanymi w tej produkcji.
