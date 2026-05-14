Szemplińska nie jest jedyną Polką na Eurowizji 2026. Tego nie wiedzieli

Eurowizja 2026 i Delta Goodrem to jeden z najmocniej komentowanych wątków tuż przed kolejnymi emocjami w Wiedniu. Australijska gwiazda pop ma 42 lata i w czwartek 14 maja w drugim półfinale wykona utwór „Eclipse” jako 11. w kolejności. Na kilka godzin przed wyjściem na eurowizyjną scenę uwagę przyciąga nie tylko sama piosenka, ale też skład jej najbliższej ekipy, w której wyraźnie słychać polskie nazwiska.

Reprezentantka Australii wygra Eurowizję 2026? Bukmacherzy dają jej duże szanse

To jubileuszowa, 70. edycja Konkursu Piosenki Eurowizji, a Goodrem wchodzi do niej jako artystka z pozycją nie do podważenia. Jej „Eclipse” określane jest jako power ballada i już na starcie trafia do grona numerów, o których mówi się najgłośniej. Co istotne: piosenka nie była tworzona z myślą o eurowizyjnym formacie, ale to właśnie praca z producentami sprawiła, że artystka zdecydowała się zabrać ten utwór do Wiednia.

Bukmacherzy widzą Goodrem wysoko. W prognozach półfinału zajmuje 2. miejsce, a w notowaniach wielkiego finału plasuje się na 4. pozycji, z 7 proc. szans na zwycięstwo. To nie jest spokojna przejażdżka po czerwonym dywanie, tylko realna walka o Kryształowy Mikrofon.

Możliwość reprezentowania Australii to dla mnie wielki honor. Zawsze byłam patriotką, a zabranie wszystkich Australijczyków razem ze mną w tę muzyczną przygodę to coś wyjątkowego przekazała Goodrem w rozmowie z Interią.

W zespole reprezentantki Australii występuje dużo Polaków

Najbliższe otoczenie Delty Goodrem to mieszanka doświadczenia i sprawnej organizacji, a w tej układance pojawiają się konkretne polskie akcenty. Jej osobistą fotografką jest Kinga Nowicka. Z kolei za kontakty z mediami odpowiada Clementine Zawadzki, której ojciec pochodzi z Polski. Wielka australijska gwiazda i zespół, w którym polskie nazwiska nie są dodatkiem, tylko realnym wsparciem.

Może nie wiecie, ale wokół mnie jest mnóstwo Polaków ujawniła.

Goodrem dorzuciła też kolejny szczegół z eurowizyjnego świata. Przypomniała, że Danny Estrin, reprezentant Australii z 2023 r., ma żonę z Polski. A gdy temat zszedł na tegoroczną reprezentantkę naszego kraju, artystka nie szczędziła pochwał Alicji Szemplińskiej, podkreślając jej głos, swobodę śpiewania i świetną organizację.

Alicja Szemplińska ma piękny głos. Sposób, w jaki śpiewa, bez wysiłku... jest wspaniała i świetnie zorganizowana dodała.

Warto przypomnieć, że Alicja Szemplińska weszła do finału Eurowizji 2026.

Kim jest reprezentantka Australii na Eurowizji 2026?

Goodrem nie pojawiła się w Wiedniu znikąd. Zadebiutowała albumem „Innocent Eyes” 23 lata temu, a przebój „Lost Without You” szybko zrobił z niej nazwisko rozpoznawalne daleko poza Australią. Przez osiem lat, od 2012 do 2020 r., była też trenerką w australijskiej edycji „The Voice”, pracując obok Kelly Rowland i Boy George’a.

Na liście osiągnięć Goodrem są 12 statuetek ARIA, trzy World Music Awards oraz MTV Video Music Award. Do tego dochodzi doświadczenie aktorskie: zagrała w miniserialu biograficznym „Olivia Newton-John: Hopelessly Devoted to You” i nagrała album z utworami Newton-John wykorzystanymi w tej produkcji.

