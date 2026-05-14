Występ Alicji Szemplińskiej na Eurowizji podbija sieć. Bije rekordy popularności
Występ Alicji Szemplińskiej w półfinale Eurowizji zbliża się do granicy miliona wyświetleń na YouTube. Nagranie należy obecnie do jednych z najchętniej oglądanych, a w rankingu popularności wyprzedza je tylko jeden konkurencyjny występ.
We wtorek 12 maja Alicja Szemplińska zaprezentowała na eurowizyjnej scenie widowiskowy występ do utworu "Pray", który zapewnił jej awans do finału. Nagranie z show szybko zyskało ogromną popularność w sieci, a liczba wyświetleń stale rośnie, potwierdzając ogromne zainteresowanie występem artystki.
Alicja Szemplińska w finale Eurowizji 2026
Za nami wyjątkowo ekscytujący półfinał Konkursu Piosenki Eurowizji. Emocje po ogłoszeniu wyników jeszcze nie opadły - do wielkiego finału zakwalifikowało się łącznie 10 państw, w tym Polska oraz reprezentanci między innymi Grecji, Finlandii, Belgii, Szwecji, Mołdawii, Izraela, Serbii, Chorwacji i Litwy.
Pełna lista finalistów wciąż jednak nie jest zamknięta - kolejne miejsca zostaną obsadzone po drugim półfinale, który odbędzie się w czwartek 14 maja. To właśnie wtedy poznamy następnych artystów, którzy dołączą do stawki walczącej o zwycięstwo w tegorocznej edycji konkursu.
Występ Alicji Szemplińskiej bije rekordy popularności
Tymczasem na oficjalnym kanale konkursu opublikowano już nagrania wszystkich występów uczestników. Występ Alicji Szemplińskiej błyskawicznie znalazł się w gronie najchętniej oglądanych prezentacji tegorocznej Eurowizji. Większą popularnością cieszy się obecnie jedynie propozycja reprezentanta Grecji, Akylas z utworem "Ferto". W chwili publikacji artykułu liczba wyświetleń poszczególnych występów prezentowała się następująco:
- Grecja — Akylas "Ferto" — 1,2 mln
- Polska — Alicja Szemplińska "Pray" — 846 tys.
- Włochy — Sal da Vinci "Per Sempere Si" — 819 tys.
- Finlandia — Linda Lampenius, Pete Parkkonen "Liekinheitin" — 693 tys.
- Chorwacja — Lelek "Andromeda" — 677 tys.
- Serbia — Lavina "Kraj Mene" — 636 tys.
- Izrael — Noam Bettan "Michelle" — 589 tys.
- Mołdawia — Satoshi "Viva, Moldova!" — 551 tys.
- Niemcy — Sarah Engels "Fire" — 371 tys.
- Szwecja — Felicia "My System" — 335 tys.
- Belgia — Essyla "Dancing on the Ice" — 267 tys.
- Litwa — Lioh Ceccah "Solo Quiero Mas" — 258 tys.
- San Marino — Senhit "Superstar" — 191 tys.
- Czarnogóra — Tamara Zivković "Nova Zora" — 158 tys.
- Gruzja — Bzikebi "On Replay" — 133 tys.
- Portugalia — Bandidos do Cante "Rosa" — 128 tys.
- Estonia — Vanilla Ninja "Too Epic To Be True" — 108 tys.
