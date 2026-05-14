We wtorek 12 maja Alicja Szemplińska zaprezentowała na eurowizyjnej scenie widowiskowy występ do utworu "Pray", który zapewnił jej awans do finału. Nagranie z show szybko zyskało ogromną popularność w sieci, a liczba wyświetleń stale rośnie, potwierdzając ogromne zainteresowanie występem artystki.

Alicja Szemplińska w finale Eurowizji 2026

Za nami wyjątkowo ekscytujący półfinał Konkursu Piosenki Eurowizji. Emocje po ogłoszeniu wyników jeszcze nie opadły - do wielkiego finału zakwalifikowało się łącznie 10 państw, w tym Polska oraz reprezentanci między innymi Grecji, Finlandii, Belgii, Szwecji, Mołdawii, Izraela, Serbii, Chorwacji i Litwy.

Pełna lista finalistów wciąż jednak nie jest zamknięta - kolejne miejsca zostaną obsadzone po drugim półfinale, który odbędzie się w czwartek 14 maja. To właśnie wtedy poznamy następnych artystów, którzy dołączą do stawki walczącej o zwycięstwo w tegorocznej edycji konkursu.

Występ Alicji Szemplińskiej bije rekordy popularności

Tymczasem na oficjalnym kanale konkursu opublikowano już nagrania wszystkich występów uczestników. Występ Alicji Szemplińskiej błyskawicznie znalazł się w gronie najchętniej oglądanych prezentacji tegorocznej Eurowizji. Większą popularnością cieszy się obecnie jedynie propozycja reprezentanta Grecji, Akylas z utworem "Ferto". W chwili publikacji artykułu liczba wyświetleń poszczególnych występów prezentowała się następująco:

Grecja — Akylas "Ferto" — 1,2 mln Polska — Alicja Szemplińska "Pray" — 846 tys. Włochy — Sal da Vinci "Per Sempere Si" — 819 tys. Finlandia — Linda Lampenius, Pete Parkkonen "Liekinheitin" — 693 tys. Chorwacja — Lelek "Andromeda" — 677 tys. Serbia — Lavina "Kraj Mene" — 636 tys. Izrael — Noam Bettan "Michelle" — 589 tys. Mołdawia — Satoshi "Viva, Moldova!" — 551 tys. Niemcy — Sarah Engels "Fire" — 371 tys. Szwecja — Felicia "My System" — 335 tys. Belgia — Essyla "Dancing on the Ice" — 267 tys. Litwa — Lioh Ceccah "Solo Quiero Mas" — 258 tys. San Marino — Senhit "Superstar" — 191 tys. Czarnogóra — Tamara Zivković "Nova Zora" — 158 tys. Gruzja — Bzikebi "On Replay" — 133 tys. Portugalia — Bandidos do Cante "Rosa" — 128 tys. Estonia — Vanilla Ninja "Too Epic To Be True" — 108 tys.

Zobacz także: