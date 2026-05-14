Gdy stadionowe emocje mieszają się z prywatnymi wspomnieniami, Internet dostaje temat idealny. Podczas transmisji z mistrzowskiej parady FC Barcelony Robert Lewandowski, żartując razem z Wojciechem Szczęsnym, nagle wrócił myślami do liceum. W tej historii pojawiło się zaskakujące nazwisko: Małgorzata Tomaszewska. Kilka godzin później, 14 maja, dziennikarka sięgnęła po szkolne archiwum i w „Dzień Dobry TVN” pokazała fragment poloneza z ich studniówki.

Lewandowski podczas parady nie zatrzymał się na ogólnikach o szkolnych czasach. Wspomniał, że na jego studniówce pojawił się Jan Tomaszewski, co natychmiast połączyło opowieść z Małgorzatą Tomaszewską. To właśnie z nią kapitan reprezentacji Polski miał tańczyć poloneza.

Reakcja dziennikarki była błyskawiczna. 14 maja w „Dzień Dobry TVN” zaprezentowała archiwalne nagranie, na którym widać fragment studniówkowego poloneza tańczonego przez nią i Roberta Lewandowskiego. Wyszło prosto, bez zadęcia: klasyczny, szkolny kadr, rytm poloneza i ten charakterystyczny klimat studniówkowej sali.

Tomaszewska przekazała, że w odnalezieniu nagrania wsparła ją licealna przyjaciółka Kamila. Efekt? Materiał nie tylko wrócił na ekran, ale też zadziałał jak pretekst do odświeżenia dawnych kontaktów.

Robert wspomniał ostatnio o naszej studniówce i kompletnie nie spodziewałam się, że wywoła to lawinę. Nagle odezwali się znajomi ze szkoły, z którymi nie mieliśmy kontaktu od tylu lat, wróciły wspomnienia, stare historie… Rozmawiamy nawet o spotkaniu klasowym po prawie 20 latach. (...) Szczególne podziękowania dla Kamili Soćko - mojej przyjaciółki z ławki szkolnej, ale także olimpijki i medalistki mistrzostw Europy i 3-krotnej medalistki młodzieżowych Mistrzostw Świata w wioślarstwie - za to, że odnalazła i przekazała nam ten film napisała Tomaszewska w mediach społecznościowych.

Najciekawsze w tej historii jest to, jak szybko jeden medialny moment potrafi ożywić coś, co przez lata leży w szufladzie. Tomaszewska opowiadała, że po wspomnieniach Lewandowskiego dawni znajomi z klasy zebrali się we wspólnej grupie i zaczęli planować spotkanie klasowe.

To jest cudowne, że my przez ten tekst Roberta zjednoczyliśmy się. Cała klasa teraz już jest na wspólnej grupie. Organizujemy spotkanie klasowe, więc to jest super powiedziała Małgorzata Tomaszewska w programie „Dzień Dobry TVN”.

