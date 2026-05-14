W Sosnowcu szykuje się Zwierzogranie, które tym razem ma wyjątkowo emocjonalne tło. Po śmierci posła Łukasza Litewki jego partnerka, Natalia Bacławska, mobilizuje w mediach społecznościowych do wsparcia inicjatywy Fundacji #TeamLitewka. Druga edycja akcji odbędzie się 14 czerwca w Parku Środula, a cel jest jasny: realna pomoc zwierzętom i walka z ich bezdomnością.

Partnerka Łukasza Litewki apeluje o pomoc

Śmierć Łukasza Litewki wstrząsnęła całą Polską. Poseł zginął w tragicznym wypadku, do którego doszło w Dąbrowie Górniczej. Natalia Bacławska, partnerka posła, po jego śmierci nie wycofała się z życia publicznego mimo żałoby i ogromnych emocji, które wciąż jej towarzyszą. Teraz w krótkich relacjach na Instagramie zachęca do wzięcia udziału w Zwierzograniu oraz do udostępniania informacji o wydarzeniu. Przekaz jest prosty: to ma być kontynuacja planu, który był dla Litewki ważny.

Natalia Bacławska udostępniła w sieci informację o wydarzeniu i prosi o dołączenie do akcji.

Dołączajcie i udostępniajcie. Zachęcam również do obserwowania oficjalnego konta @zwierzogranie.pl. Znajdziecie tu najnowsze aktualności orz ciekawostki. Wszystkie ręce na pokład. Gramy dla zwierząt, gramy dla Ciebie Łukasz napisała w relacji na InstaStories.

Po chwili partnerka Łukasza Litewki podziękowała za zaangażowanie i wsparcie.

Patrzę na rosnącą liczbę obserwujących @zwierzogranie.pl i jestem wzruszona. Wciąż tu jesteście, wciąż podlewacie to ziarno. Widzę z jaką niecierpliwością czekacie i zakasacie rękawy żeby działać. Dziękujemy każdej osobie za zaangażowanie i cierpliwość. Jesteśmy z Was dumni, tak po prostu - to najwyższy wymiar lojalności

Zwierzogranie 2026: data, miejsce i cel zbiórki, który ma zmienić życie zwierząt

Zwierzogranie to ogólnopolska, cykliczna akcja charytatywna organizowana przez Fundację #TeamLitewka. Druga edycja imprezy została zaplanowana na 14 czerwca w Parku Środula w Sosnowcu.

W tegorocznej zbiórce organizatorzy skupiają się na walce z bezdomnością zwierząt. W praktyce ma to oznaczać finansowanie sterylizacji i kastracji, czipowanie, wspieranie stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz ochrony zwierząt, a także zakup specjalistycznego sprzętu weterynaryjnego. Ważnym elementem mają być też działania edukacyjne, bo bez nich problem wraca jak bumerang.

Śledztwo po wypadku z 23 kwietnia: sąd zdecydował o wolności podejrzanego kierowcy

Tragiczny wypadek, w którym zginął Łukasz Litewka, wydarzył się 23 kwietnia 2026 roku. Śledztwo nadal trwa: przesłuchiwani są świadkowie, analizowany jest monitoring i dane teleinformatyczne, a biegli przygotowują ekspertyzę, która ma odtworzyć przebieg zdarzenia.

Wątek prawny w ostatnich dniach znów przyspieszył. 12 maja 2026 roku Sąd Okręgowy w Sosnowcu rozpatrzył na niejawnym posiedzeniu zażalenie prokuratury dotyczące 57-letniego mężczyzny podejrzanego w sprawie. Ostatecznie zapadła decyzja, że podejrzany będzie czekał na proces na wolności.

W tej samej sprawie przekazano też, że poręczenie majątkowe w wysokości 40 tys. zł ma zostać zwrócone, a mężczyzna nie ma obowiązku stawiania się na dozór. Ma również odzyskać paszport. Jednocześnie pojawiły się informacje o groźbach kierowanych do niego w internecie, dlatego podejrzany ma być objęty ochroną policji.

