TVP przyspiesza premierę dokumentu „Alicja. To dopiero początek” i stawia sprawę jasno: zainteresowanie widzów jest na tyle duże, że ramówka musi ustąpić emocjom. Kiedy zostanie pokazany film o kulisach przygotowań Alicji Szemplińskiej do Eurowizji 2026 w Wiedniu?

Eurowizja 2026: TVP odpowiada na prośby fanów Alicji Szemplińskiej

Przyspieszenie premiery to ruch, który zwykle zostawia się dla sportowych hitów albo serialowych finałów, a tu w centrum jest dokument o eurowizyjnych przygotowaniach. TVP informuje, że decyzja zapadła pod wpływem rosnącego zainteresowania i sygnałów od widzów, którzy dopominali się o emisję.

Dla fanek i fanów konkursu to dobra wiadomość nie tylko ze względu na sam termin. Dokument ma być szybkim wejściem za kulisy: do świata prób, planów, pracy nad występem i napięcia, które rośnie wraz ze zbliżającą się Eurowizją w Wiedniu.

Z uwagi na duże zainteresowanie i wiele próśb, które otrzymywaliśmy, specjalnie dla was premiera dokumentu „Alicja. To dopiero początek” w piątek o 22:25 w TVP1. czytamy we wpisie w mediach społecznościowych.

„Alicja. To dopiero początek”. O czym jest dokument?

Film ma przypomnieć drogę Alicji Szemplińskiej od pierwszych muzycznych doświadczeń w parafialnym chórze w rodzinnym Ciechanowie, przez udział w programie "The Voice of Poland" w 2019 roku, aż po dojście do finału krajowych preselekcji w marcu 2026 roku. To ważny wątek, bo pokazuje, że eurowizyjny rozdział nie pojawił się znikąd, tylko jest konsekwencją lat pracy i kolejnych etapów kariery.

Dokument „Alicja. To dopiero początek” ma też wrócić do niewykorzystanej szansy z 2020 roku, kiedy Szemplińska miała reprezentować Polskę na Eurowizji z utworem „Empires”, ale konkurs nie odbył się z powodu pandemii. Ten fragment historii jest dla wielu widzów szczególnie znaczący. To moment, w którym marzenie zostało zatrzymane, a teraz wraca w nowym, dużo bardziej intensywnym wydaniu.

Warto przypomnieć, że Alicja Szemplińska weszła do finału Eurowizji 2026, wywołując spore zaskoczenie wśród wielu widzów programu.

W dokumencie mają pojawić się wypowiedzi osób z otoczenia Alicji Szemplińskiej: bliskich, partnera i współpracowników. Swoją perspektywę ma dorzucić również Artur Orzech. To zestaw rozmówców, który zwykle daje produkcji dwa rytmy naraz: prywatny, bo bliscy widzą emocje, zmęczenie i determinację, oraz zawodowy, bo współpracownicy najlepiej znają skalę przygotowań.

