Informacja o śmierci Stanisławy Celińskiej, cenionej aktorki i piosenkarki, wstrząsnęła środowiskiem artystycznym we wtorek 12 maja. Teraz rodzina podała konkrety dotyczące ostatniego pożegnania.

Kiedy pogrzeb Stanisławy Celińskiej?

Jak dowiadujemy się z opublikowanego nekrologu, uroczystości odbędą się 21 maja 2026 roku w Warszawie. O godzinie 11.00 zaplanowano pożegnanie w Kościele Środowisk Twórczych przy Placu Teatralnym, a dwie godziny później, o 13.00, nastąpi pochówek na cmentarzu Powązki Wojskowe.

To jedna z tych warszawskich nekropolii, na której historia spotyka się z pamięcią o twórcach i twórczyniach, którzy zostawili po sobie mocny ślad. W przypadku Stanisławy Celińskiej to właśnie ten ślad jest dziś najbardziej odczuwalny: na scenie, w filmie i w muzyce.

Śmierć Stanisławy Celińskiej wstrząsnęła Polską

W końcówce życia Stanisława Celińska mówiła otwarcie o stanie zdrowia, który coraz mocniej ograniczał jej codzienne funkcjonowanie. Zmagała się z silnymi bólami kręgosłupa i właśnie one sprawiły, że musiała ograniczyć aktywność zawodową. Ból narastał na tyle, że artystka zdecydowała się przyspieszyć termin operacji kręgosłupa.

Krótko przed śmiercią artystka musiała odwołać swój występ. Jak dopiero teraz się dowiedzieliśmy, Stanisława Celińska, zanim odeszła, trafiła do szpitala.

Kilkanaście dni temu Stanisława dostała zapaści. Trafiła do szpitala, w którym przez ostatnie doby była nieprzytomna przekazał informator Super Expressu.

Stanisława Celińska nie ukrywała także wieloletniej walki z chorobą alkoholową. Zwracała uwagę, że uzależnienie potrafi odcisnąć piętno nie tylko tu i teraz, ale również po latach, wpływając na zdrowie w późniejszym wieku.

Wieść o jej śmierci, potwierdzona 12 maja przez współpracowników, szybko obiegła opinię publiczną. Teraz, gdy znane są już szczegóły pogrzebu, emocje nie słabną, a Warszawa szykuje się na dzień pełen ciszy, wspomnień i symbolicznego domknięcia pewnej epoki.

