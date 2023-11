Marta Kaczyńska i Piotr Zieliński - para, która spotyka się od kilku miesięcy, ale dotąd unikała wspólnych wyjść na oficjalne imprezy, pojawiła się razem na Wawelu, na uroczystościach z okazji ósmej rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem. Teraz, gdy Zieliński stanął obok prezydenta Andrzeja Dudy nad grobem rodziców Kaczyńskiej, można mieć pewność, ze Marta wiąże swą przyszłość z przystojnym przedsiębiorcę. Wszyscy od wizyty na Wawelu pytają: kiedy ślub?

Jak ujawnia magazynowi „Flesz" osoba z otoczenia Kaczyńskiej para planuje ślub, prawdopodobnie w sierpniu tego roku.

Ciekawe, czy jeśli do niego dojdzie to odbędzie się on przed czy po rozwiązaniu? Marta Kaczyńska spodziewa się również dziecka.

Marta Kaczyńska i Piotr Zieliński rozmawiali na Wawelu z prezydentem Andrzejem Dudą

Para nie kryła się z bliskością.