Jedną z najczęściej fotografowanych gwiazd ostatnich lat jest oczywiście Małgorzata Rozenek-Majdan. Paprazzi śledzą gwiazdę dosłownie na każdym kroku - nawet podczas zakupów czy wakacjach, które spędza najczęściej w odludnych miejscach. Jak reaguje na takie zdjęcia? Czasami jest naprawdę przerażona...

Małgorzata Rozenek-Majdan lubi swoje zdjęcia paparazzi!

Instagram to jedno, zdjęcia paparazzi to drugie - doskonale wiedzą o tym wszystkie gwiazdy, które bardzo mocno dbają o swój wizerunek w sieci, ale nie są w stanie przewidzieć, kiedy zostaną przyłapane przez fotografów. Dla Małgorzaty Rozenek-Majdan nie jest to jednak duży problem - wręcz przeciwnie! Mniej korzystne zdjęcia, według gwiazdy TVN, pokazują prawdę, a tej przecież czasami brakuje, zwłaszcza na Instagramie. W życiu Małgosi bywały jednak sytuacje, kiedy na widok swoich fotek, chciała zapaść się pod ziemię. Tak, w naszym materiale wideo zobaczycie niektóre z nich :)

Tak Małgorzata Rozenek-Majdan wygląda na co dzień. Gwiazda nie ma jednak żadnych powodów, żeby wstydzić się tych zdjęć. Tak przecież wygląda... życie!