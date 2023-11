I choć w finale – po wyścigu leśnymi ścieżkami – Maciek będzie u kresu sił, nie podda się i w końcu zaproponuje lekarce spotkanie.

- Jak na dzielnego strażaka, to kondycja słabiutka, oj słabiutka, proszę pana… Jeszcze nie masz dość? Nudzi ci się na prowincji, co? - Niespecjalnie. Po prostu… intrygujesz mnie. - Dlaczego? - Sam nie wiem… - No tak... Samotna i zdesperowana, łatwy łup! - Wręcz przeciwnie… Wyzwanie. A ja lubię wyzwania… Dasz się zaprosić na kawę?

Rogowska odmówi, jednak Maciej się z tym nie pogodzi. I kilka godzin później zjawi się w przychodni – gotów na „drugą rundę”. Strażak oznajmi głośno, że… został ciężko ranny.

- Przepraszam, ale ja do pani doktor! Tylko ona może mnie uratować!

A gdy zostanie z Agatą sam na sam wyzna lekarce, że chodzi o zranione serce.

- Nie chciałem przy innych, bo to bardzo… osobista rana… O, tu…

- Taki duży i taki... nierozsądny!

- Ratuj mnie. To twój obowiązek, przysięga Hipokratesa…

- Co niby miałabym zrobić?

- Mówiłem... kawa. To jedyne lekarstwo! Albo jeszcze lepiej: kolacja… Tak, kolacja z tobą postawiłaby mnie na nogi!