Zofia Ślotała opowiedziała o swoim powrocie do formy po urodzeniu dziecka. Znanej stylistce szybko udało się wrócić do figury sprzed ciąży, czym niejednokrotnie zachwycała swoje fanki. Kosztowało ją to jednak sporo pracy. Zosia Ślotała nie tylko dbała o dietę, ale także ostro trenowała i to pod okiem najlepszych. Stylistka ćwiczyła zarówno z Ewą Chodakowską, jak i Anną Lewandowską. Jak wspomina treningi pod okiem gwiazd fitnessu?

Obie dziewczyny spuściły mi niezłe manto. Nabrałam ogromnego szacunku do wszystkich kobiet, które są mamami, i które dochodzą do formy, bo wiem, z iloma wyrzeczeniami się to wiąże - powiedziała styliska w wywiadzie dla Newseria.pl