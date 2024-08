Wygląda na to, że to jeszcze nie koniec afery po tym, jak Jacek odciął się od swojej przyjaciółki Dagmary Kaźmierskiej. Po serii mocnych komentarzy pod adresem byłej już znajomej Jacek Wójcik poszedł o krok dalej i zamieścił film, w którym został poruszony trudny temat. Czyżby zdecydował się coś zasugerować? To nagranie jest naprawdę wymowne...

Jacek Wójcik nagle opublikował to nagranie. Chodzi o Dagmarę?

To już koniec wielkiej przyjaźni między Dagmarą a Jackiem. Ten duet widzowie mogli oglądać w programie "Królowe życia" oraz "Dagmara szuka męża", a nawet w "Tańcu z Gwiazdami", bo Jacek Wójcik pojawił się na widowni, aby wspierać Kaźmierską. Teraz mężczyzna zdecydował się odnowić relację z Edzią, a nawet wspólnie nagrali wideo i jest już jasne, że nie chcą mieć więcej do czynienia z "Królową życia". Teraz Jacek udostępnił na swoim instagramowym profilu wymowne nagranie o znamiennym tytule: "Jak toksyk Tobą manipuluje?". Na filmie padają wymowne słowa o wyśmiewaniu czy wpędzaniu w poczucie winy.

Przeinacza fakty, ciągle kłamie. (...) Wyolbrzymia Twoje porażki, wyśmiewa Twoje potknięcia, często wrzuca w poczucie winy, jest niestabilny emocjonalnie. Jego nastrój zmienia się z godziny na godzinę. słyszymy w filmie

W obliczu ostatnich wydarzeń i odcięciu się Jacka Wójcika od Dagmary Kaźmierskiej to nagranie nabiera zupełnie innego znaczenia. Czyżby przyjaciel "Królowej życia" sam miał do czynienia z toksyczną osobą?

Dobrze gada chłop. napisał Jacek Wójcik na Instagramie

Wygląda na to, że Jacek nie zamierza tak szybko porzucać tego tematu. Tymczasem internauci nadal bronią Dagmary Kaźmierskiej i nawet pod tym wymownym filmem pojawiają się komentarze, w których nie brakuje sugestii, że Jacek i Edzia zachowują się nie fair w stosunku do znajomej.

Jacek z ciebie taki przyjaciel jak z koziej d**y trąba. Wybiłeś się dzięki Dagmarze, bez niej nikt by cię nie znał. To samo ta cała Edzia!

Sądzicie, że para przyjaciół jednak znajdzie nić porozumienia i ich relacja nie jest jeszcze przekreślona? W końcu Jacek nie zdecydował się usunąć zdjęć z Dagmarą ze swojego konta na Instagramie.

