Ale to były emocje! W 63. Konkursie Piosenki Eurowizji Polskę reprezentował Gromee i Lukas Meijer. Ich utwór "Light Me Up" podbił serca fanów, jednak gwiazdom nie udało się dostać do finału.

W tym roku Polskę reprezentować będzie zespół Tulia. Podczas konferencji Polsat SuperHit Festiwal zapytaliśmy Gromee'go czy nie marzy o ponownym udziale w konkursie. Zobaczcie, co nam zdradził!

