Co dotąd wiadomo o Eurowizji 2016 - tylko u nas zestawienie ostatnich newsów! Eurowizja zbliża się wielkimi krokami, a najwięcej emocji budzi to, kto będzie reprezentował Polskę. Lista chętnych artystów wydłuża się z dnia na dzień. Zapraszamy do głosowania w naszej sondzie. Kto Waszym zdaniem powinien nas reprezentować na finałach?

Eurowizja 2016 - kto pojedzie z Polski? Jest ponad 20 chętnych!

Z nieoficjalnych informacji wynika, że swoje zgłoszenie do TVP wysłało ponad 70 artystów, dotąd wiadomo jednak o ponad 20, którzy zdążyli opowiedzieć o tym mediom czy fanom. Specjalna komisja już 16 lutego przedstawi listę wykonawców, którzy wezmą udział w preselekcjach 5 marca 2016 roku. Kto z nich ma szansę, by pojechać na Eurowizję i reprezentować nasz kraj? Jeszcze raz zachęcamy do głosowania!

Oni chcą jechać na Eurowizję 2016!

Wśród chętnych m.in. Kasia Nova z utworem "Love is Music", który został nagrany w Kalifornii. Czy po powrocie z USA wokalistka ma szansę na karierę w Europie? Oto jej piosenka:

Wśród zgłoszeń sporo jest uczestników znanych z "The Voice of Poland" - a są to Monika Urlik, Asteya Dec, Dorota Osińska, Agnieszka Twardowska oraz Gracjan Kalandyk. Swoją propozycję zgłosiła również uczestniczka rosyjskiego "The Voice" Renata Wołkiewicz. Z jakim utworem? Posłuchajcie tutaj.

Nie sposób nie wspomnieć o zespołach disco-polo. Na Eurowizję 2016 chcą jechać Blue Box, Piękni i Młodzi, Basta, Defis oraz Magik Band. Jeśli ich propozycje nie spodobają się komisji TVP może wybrać ona zespół Lily Hates Roses, grający indie pop lub Fismolla grającego muzykę liryczną. O udział walczy również Kasia Moś, Madox oraz Mariusz Wawrzyńczak. Kto jeszcze? Sprawdźcie w naszej galerii!

