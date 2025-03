Dorota Pstrągowska, wokalistka popularnego zespołu disco polo MIG, przeżyła groźne chwile po ataku psa. Zdarzenie miało na tyle poważne konsekwencje, że artystka musiała skorzystać z pomocy medycznej. Jak wynika z jej relacji, nie spodziewała się, że zwykłe spotkanie z czworonogiem może zakończyć się w tak dramatyczny sposób. Wokalistka zdecydowała się nagłośnić sprawę, by zwrócić uwagę na problem nieodpowiedzialności właścicieli psów.

Dorota Pstrągowska podczas relacji na InstaStories poinformowała swoich fanów, że kilka dni temu doszło do bardzo nieprzyjemnej i mrożącej krew w żyłach sytuacji. Okazuje się, że podczas spaceru z dzieckiem zaatakował ją pies. Według dostępnych informacji, Dorota Pstrągowska została niespodziewanie zaatakowana. Artystka podkreśla, że incydent mógł zakończyć się jeszcze poważniejszymi konsekwencjami, gdyby nie szybka interwencja lekarzy. Po ugryzieniu konieczna była hospitalizacja i podjęcie odpowiednich środków medycznych.

Sytuacja z piątku. Zwyczajny spacer chodnikiem z synkiem skończył się wizytą w szpitalu zakaźnym, by dostać przeciwciała zapobiegające zachorowaniu na wściekliznę – tylko dlatego, że ktoś nie potrafi trzymać agresywnych psów na posesji i tylko dlatego, że zamiast się przyznać, że to jego pies (wtedy pies byłby zbadany) woli pozbyć się ''problemu'' i pies zapewne nie był szczepiony, ślad po nim zaginął, a właściciel twierdzi, że to nie był jego zwierzak - pomimo, że wszyscy dookoła uważają inaczej....

napisała gwiazda disco polo.