Już jutr0, 29 grudnia, swoją premierę będzie mieć singiel Justyny Steczkowskiej "Witch-er Tarohoro", z którym artystka chciałaby reprezentować nasz kraj na Eurowizji 2024. Diwa ma dość konkretny plan, co chce przekazać i pokazać europejskiej publiczności, stąd polscy fani konkursu niemal zgodnie twierdzą, że jest idealnym wyborem. Ale! W tym roku lista artystów, którzy również chcieliby spróbować swoich sił na tej scenie, jest naprawdę imponująca!

Wciąż nie wiadomo, w jaki sposób Telewizja Polska wybierze tegorocznego reprezentanta Polski na Eurowizję - czy będą to np. preselekcje, jak rok temu, czy może wewnętrzny wybór komisji (jak w przypadki m.in. Cleo i Donatana czy Moniki Kuszyńskiej). Wiadomo jednak, że swoją gotować zgłosiły nie tylko debiutanci czy Ci mniej znani artyści, ale również wielkie gwiazdy polskiej sceny z Justyną Steczkowską na czele, która już niedługo zaprezentuje fanom swoją eurowizyjną propozycję - utwór "Witch-er Tarohoro" (najpierw premiera w streamingu, potem podczas Sylwestra Marzeń w TVP!):

Wybieram się, bo jak nie teraz, to kiedy? Razem z Hotelem Torino przygotowałam już utwór. Całą sobą czuję, że to jest to. Wreszcie trafiłam na producentów, którzy zrozumieli, jakim językiem muzycznym chcę mówić do ludzi. Powstał niezwykły utwór, pełen słowiańskich, mocnych dźwięków, ale w bardzo współczesnej odsłonie. Z tekstem o Matce Naturze, o tym, że jest piękną, czującą istotą, która potrzebuje naszej miłości i zrozumienia

Wybieram się, bo jak nie teraz, to kiedy? Razem z Hotelem Torino przygotowałam już utwór. Całą sobą czuję, że to jest to. Wreszcie trafiłam na producentów, którzy zrozumieli, jakim językiem muzycznym chcę mówić do ludzi. Powstał niezwykły utwór, pełen słowiańskich, mocnych dźwięków, ale w bardzo współczesnej odsłonie. Z tekstem o Matce Naturze, o tym, że jest piękną, czującą istotą, która potrzebuje naszej miłości i zrozumienia

Okazuje się, że o Eurowizji myśli również... Edyta Górniak! W 2024 roku będzie świętować 30-lecie swojego sukcesu, kiedy to z utworem "To nie ja" zajęła drugie, do tej pory najwyższe miejsce Polski na Eurowizji. W jednym z wpisów na Instagramie artystka poruszyła temat piosenki na konkurs:

Więcej szczegółów na razie nie znamy.

W jednym z wywiadów Michał Szpak (z sukcesem reprezentował Polskę w 2016 roku) także wyznał, że byłby gotowy ponownie stanąć na eurowizyjnej scenie:

Jestem w stanie nawet zaryzykować, że z chęcią wybiorę się na Eurowizję po raz kolejny. To są emocje, które naprawdę sięgają zenitu i które warto są takiego poświęcenia. Wydaje mi się, że fajnym procesem jest to, żeby zdzierać te łatki.

Jestem w stanie nawet zaryzykować, że z chęcią wybiorę się na Eurowizję po raz kolejny. To są emocje, które naprawdę sięgają zenitu i które warto są takiego poświęcenia. Wydaje mi się, że fajnym procesem jest to, żeby zdzierać te łatki.

Szpak wskazał także utwór ze swojej nowej płyty "Nadwiślański Mrok", który według niego byłby dobrą propozycją. Czy Michał rzeczywiście wyśle ten utwór do TVP? Tego nie wiemy.

Na liście chętnych artystów znajduje się również Marcin Maciejczak, zwycięzca "The Voice Kids".

Wiosna i lato upłynęły mi pod znakiem wytężonej pracy, na samorozwoju, bo jeśli się za coś zabieram, to zawsze staram się dać z siebie najwięcej, jak to możliwe. Zdecydowałem się zgłosić do konkursu Eurowizji. Od dłuższego czasu z różnymi twórcami przygotowuję piosenki na ten konkurs. Dlaczego tak? Bo uważam, że to wielka odpowiedzialność i że nie można się zgłosić z przypadkową propozycją. Wiem już, że mamy takie piosenki, z których będę dumny, ale tę konkretną wybierzemy dopiero, jak zamkniemy wszystkie prace. Wiem, że ta informacja może wzbudzić sporą ekscytację, ale pamiętajcie, moja chęć do reprezentowania naszego kraju na Eurowizji to dopiero mały krok

napisał młody wokalista