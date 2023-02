Eurowizja 2023: Gwiazda TVP ostro o zwycięstwie Blanki. "Disco polo"

Eurowizja co roku budzi emocje nie tylko w Europie, ale też na całym świecie. Eliminacje krajowe, a następnie występy reprezentantów poszczególnych państw są szeroko komentowane i poddawane ocenom. O szansach na wygraną w kolejnych etapach konkursu mówią też sami kandydaci. Co na ten temat uważa Natasza Urbańska, jedna z finalistek polskich preselekcji? Natasza Urbańska szczerze o Eurowizji 2023. Jak ocenia konkurencję? 15 lutego na antenie TVP ogłoszono nazwiska 10 kandydatów, którzy wezmą udział w preselekcjach do Eurowizji 2023 Wśród nich znaleźli się między innymi: Maja Hyży, Ahlena, Felivers czy Dominik Dudek. W tej prestiżowej grupie nie zabrakło również Nataszy Urbańskiej . Wokalistka niemal od razu odniosła się do wyboru dokonanego przez Telewizję Polską i oceniła szanse swoich konkurentów. Podczas eliminacji do tegorocznej Eurowizji Natasza Urbańska zaśpiewa piosenkę "Lift You Up", promowaną od jakiegoś czasu w mediach społecznościowych gwiazdy. Jak wokalistka zapatruje się na zwycięstwo w polskich eliminacjach? W rozmowie z mediami podkreśliła, że sama obecność w wybranej przez TVP dziesiątce to dla niej nobilitacja. - Bardzo się cieszę, że znalazłam się w tej dziesiątce. Moją konkurencją było ponad 300 osób, którzy to wysłali swoje zgłoszenia do preselekcji. Teraz chcę po prostu dać jak najlepsze show! - powiedziała Natasza Urbańska w rozmowie z "Plotkiem". Zobacz także: Edyta Górniak gwiazdą Eurowizji 2023! TVP jej w pełni zaufała. "Edyta przyjęła propozycję... " Autorka "Lift You Up" nie ukrywa, że ma świadomość silnej konkurencji wśród pozostałych wyłonionych kandydatów. Stara się jednak podchodzić do rywalizacji z rozwagą i spokojem. - Są mocne utwory, co prawda nie znam wszystkich, ale myślę, że tak się wszyscy od siebie...