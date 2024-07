Renata Wolkiewicz to trzecia artystka, która zaprezentowała już piosenkę, z którą chciałaby pojechać na konkurs Eurowizji 2016. "United for Love" to oficjalna piosenka Wolkiewicz na 61. Konkurs Piosenki Eurowizji – Sztokholm 2016. Oprócz Renaty, swoje propozycje zaprezentowali na razie Michał Szpak oraz Kasia Nova.

Kim jest Renata Wolkiewicz?

Renata Wolkiewicz pochodzi z Lublina, ale od sześciu lat na stałe mieszka w Rosji. Popularność zdobyła za sprawą programu "Golos" - rosyjskiej edycji "The Voice". Ostatecznie w grudniu 2015 roku dotarła do finału programu. Wolkiewicz jest absolwentką wokalistyki na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach. Jak to się stało, że mieszka w Rosji? Pojechała tam poprowadzić warsztaty gospel i miejscowy pastor poprosił by została...

Renata Wolkiewicz zgłosiła się do polskich preselekcji ze swoim debiutanckim singlem "United For Love". Autorami piosenki są małżeństwo Grzegorz Kloc (muzyka) i Olga Pruszkowska-Kloc (tekst). Oboje są współautorami największych przebojów grupy Sixteen. Co ciekawe, w 1998 roku grupa Sixteen reprezentowała Polskę podczas konkursu Eurowizji z piosenką "To takie proste" i zajęła 17. miejsce.

Jednak to, czy Renata i inni kandydaci wezmą udział w polskich preselekcjach będzie zależało od komisji TVP, która wybierze kilku artystów - ich listę poznamy już 16 lutego. Finał preselekcji odbędzie się 5 marca.

Posłuchaj piosenki zgłoszonej na konkurs Eurowizji przez Renatę Wolkiewicz.

A jak podobają Wam się pozostałe dwie piosenki zgłoszone do preselekcji na Eurowizję 2016? Michał Szpak startuje z "Color of your life".

Kasia Nowa na konkurs Eurowizji chciałaby pojechać z piosenką: "Love is Music". Posłuchaj.

AKTUALIZACJA:

Znamy także propozycję muzyczną Marty Zalewskiej. Na Eurowizję 2016 wysłała utwór "Tommorow I Will Keep On Trying".

