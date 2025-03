Justyna Steczkowska osiągnęła spektakularny sukces dzięki swojemu utworowi "Gaja", który zdobył pierwsze miejsce w rankingu najchętniej oglądanych występów w zestawieniu Eurovision TOP 20 Most Watched za luty na YouTube. Wideo z jej wykonaniem obejrzały już miliony widzów, co sprawia, że polska artystka pokonała nawet wcześniejszych zwycięzców konkursu. To niezwykłe osiągnięcie dla Polski, która od dawna nie miała tak dużego zainteresowania eurowizyjną propozycją.

"Gaja" na szczycie rankingu Eurowizji

Justyna Steczkowska, jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistek, po raz kolejny udowodniła swój talent i siłę oddziaływania na publiczność. Jej utwór "Gaja" osiągnął pierwsze miejsce w rankingu najchętniej oglądanych występów na oficjalnym kanale Eurowizji na YouTube w lutym. Ponad 2,8 mln osób obejrzało utwór "Gaja" i jest to niezwykłe osiągnięcie, ponieważ polska piosenkarka pokonała legendy Eurowizji, w tym zwycięzców poprzednich edycji konkursu takich jak Alexandra Rybaka i jego "Fairytale", który wygrał konkurs dla Norwegii w 2009 roku, Baby Lasagna, która zdobyła drugie miejsce w konkursie w 2024 roku oraz Helenę Paparizou, która wygrała w 2005 roku. To pierwszy raz od dawna, gdy polski utwór osiągnął tak wysoką pozycję w tym prestiżowym zestawieniu.

Justyna Steczkowska wygra Eurowizję 2025?

Sukces w rankingu oglądalności to dopiero początek. Eurowizja 2025 zbliża się wielkimi krokami, a Justyna Steczkowska intensywnie przygotowuje się do konkursu. Jej imponująca popularność może mieć ogromne znaczenie w kontekście głosowania publiczności.

Wielu ekspertów podkreśla, że kluczowym momentem będzie występ na żywo podczas konkursu. Jeśli Justyna Steczkowska powtórzy swoje fenomenalne wykonanie "Gai" i zdobędzie serca europejskich widzów, Polska może mieć ogromne szanse na wysokie miejsce w finale Eurowizji 2025.

Zagraniczni fani zachwyceni Justyną Steczkowską

Justyna Steczkowska nie daje za wygraną i nieraz to udowodniła. Jej utwór "Gaja" cieszy się sporą popularnością nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Zagraniczni fani Eurowizji są zachwyceni Justyną Steczkowską i zasypują ją komplementami pod jej utworem.

Proszę Europo. Nie lekceważ tego arcydzieła

O mój Boże!!! Nie mogę uwierzyć, że ma 52 lata i dała taki występ. Do przodu Polsko, wy jesteście mistrzami Eurowizji 2025

Kurde, po miesiącu słucham tego codziennie. Fakt, że ma ponad 50 lat i zamknęła historię powrotu na Eurowizję po 30 latach, to po prostu SZALONE. Królowa – piszą zagraniczni internauci.

