Edyta Górniak na Eurowizji wystąpiła zaledwie jeden raz, ale już za tym razem udało jej się zdobyć drugie miejsce w konkursie. To jak dotąd najlepszy wynik dla naszego kraju w Konkursie Piosenki Eurowizji. 30 kwietnia 1994 piosenkarka wystąpiła na scenie z utworem "To nie ja", który skradł serca widzów.

Edyta Górniak skrytykowała jeden z występów z Eurowizji

Edyta Górniak chętnie wspomina o Eurowizji, w której przed laty wzięła udział. Już za parę dni ma ukazać się nawet jej nowa piosenka "I remember", którą piosenkarka chciała wydać w rocznicę Eurowizji, czyli 30 kwietnia. Niestety z powodów osobistych związanych z opóźnieniem się powrotu Górniak zza granicy do kraju i tym, że wróciła do Polski dopiero w majówkę, premiera została przeniesiona na późniejszy termin.

Nie chciałam też wypuszczać utworu dokładnie też w czasie kiedy jest Eurowizja (...). Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem utwór będzie opublikowany za kilka dni - wyjawiła na InstaStories Edyta Górniak.

Jedynie mam takie refleksje i zastanawiam się, czy muzyka jest jeszcze komukolwiek naprawdę potrzebna. Na czym polegają konkursy, między kim są te konkursy, co mają ustanowić, czy nie jesteśmy czasem świadkami upadku sceny muzycznej. Martwię się i to chciałam powiedzieć - dodała Górniak.

Na swoim InstaStories Górniak postanowiła się również odnieść do tegorocznej Eurowizji, a dokładniej do występu Irlandii. Jako kolejna z gwiazd była zaskoczona i zniesmaczona występem Bambie Thug. Utwór Bambie Thug nie przypadł do gustu wielu osobom, wielu z nich twierdziło nawet, że jest on satanistyczny.

Piekło na ziemi. Brawo człowieku! - Górniak skomentowała występ i pochwaliła wypowiedź księdza, który skrytykował , to co zobaczył na scenie podczas Eurowizji.

Wygląda na to, że Antychryst robi nam przysługę, aby ludzkość wreszcie się przebudziła. I określiła, jakiego świata chce. Będzie drażnił wszystkie nasze zmysły coraz bardziej. Do skutku. I jeśli ludzkość nie określi swojego serca i sumienia, nie przyjmie mocnej i czystej postawy — tornado zła zniszczy wszystko, co napotka. Jesteśmy już w tej chwili bardzo blisko piekła na ziemi. - wyznała piosenkarka.

Zastanawiam się, co jeszcze musi się wydarzyć, żeby ostatecznie wstrząsnąć światem i ludźmi. Na jaki znak ludzie czekają, żeby podjąć wewnętrzną decyzję? Życzę nam wszystkim mądrości, światłości myśli i bezpieczeństwa - dodała Górniak.

Podobnie zareagowała również Doda, która podczas występu Bambie Thug z Irlandii nie kryła emocji, a na swoim InstaStories powiedziała:

No słuchajcie, Eurowizja zaczyna mnie coraz bardziej zaskakiwać. Pentagramy k*** jakieś satanistyczne akcje. No ja nie wiem... bez przesady.

Na Eurowizji 2024 Irlandia zebrała 278 punktów i zajęła szóste miejsce w konkursie. Co wy sądzicie o tym właśnie występie?