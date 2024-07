Natalia Szroeder też zgłosiła się na Eurowizję 2016! Jak poinformowała w rozmowie z RMF FM, chce wystartować w konkursie z piosenką "Lustra", której premiera ma być już w przyszłym tygodniu! Czy Natalia Szroeder ma szansę pokonać Edytę Górniak i Margaret?

Natalia Szroder o tym, że chce zgłosić się do polskich eliminacji, zadecydowała spontanicznie. Do TVP wysłała utwór "Lustra" z polskim tekstem, a więc jest w mniejszości. Większość artystów, włącznie z Edytą Górniak czy Margaret, zaproponowało anglojęzyczne utwory! Ona chce jednak pokazać Europie, że polski język jest piękny i należy się nim chwalić:

Zgłosiłam się, to była spontaniczna decyzja. To polska piosenka, bo ja głównie śpiewam po polsku. Kocham nasz język i uważam, że powinniśmy się nim szczycić i go pokazywać! [...] „Lustra” jest piosenką raczej dynamiczną, choć ma dużo emocji balladowej, tam jest zmiana rytmu, zaczyna się niepozornie, później jest swingująco. Nie jest to typowo eurowizyjna piosenka, ale może to jej atut właśnie - mówiła Natalia Szroder w RMF FM.