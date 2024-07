Branża disco polo jest pogrążona w żałobie po stracie utalentowanego muzyka. Radosław Kulik był nie tylko utalentowanym wokalistą i perkusistą, ale również dobrym człowiekiem, który miał wielu przyjaciół w branży. Wiele osób nie może uwierzyć w jego nagłą śmierć, a koledzy z branży żegnają go w emocjonujących wpisach w mediach społecznościowych. Muzyk zmarł w wieku 53-lat, a kilka dni przed śmiercią miał zawał.

Nie żyje Radosław Kulik

Radosław Kulik był członkiem zespołu Meffis, który znany jest z takich utworów jak "Królowa nocy", "Dzika Angelika" czy "Piękne imię masz". Ich piosenki mają setki tysięcy odtworzeń na YouTubie i cieszą się sporą popularnością. Niestety jeden z członków zespołu przeszedł zawał i walczył o życie. Przez kilka dni 53-latek był pod opieką lekarzy, ale ostatecznie nie udało się go uratować. Na oficjalnym fanpage'u zespołu Meffis pojawił się nekrolog i opis, w którym członkowie zespołu pożegnali swojego kolegę i poinformowali o jego pogrzebie. Msza święta za zmarłego zostanie odprawiona w kościele w Hostynnie 2 lipca o godz. 15.00.

Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą... Radziu z aniołami marsza gra... — napisał zespół Meffis.

Facebook.meffis

Radosław Kulik był cenionym muzykiem w branży disco polo. Pożegnali go nie tylko członkowie zespołu, którego był częścią, ale również inni muzycy. Wielu z nich wspominało w postach jakim był człowiekiem, a nie którzy nie mogli uwierzyć w to, co się stało.

Za wcześnie Radek... Kondolencje dla Daro Meffis Kulik i Meffis napisał Jerzy Kuć, muzyk z zespołu Rytm.

Jeszcze nie tak dawno mieliśmy okazję spotkać się na weselu w Jabłonnej, a dzisiaj dotarła do nas bardzo przykra informacja… Radziu, za wcześnie… Wyrazy współczucia dla całej rodziny i kolegów z zespołu Meffis — napisał kolega z zespołu Galaxy.

Wiadomość jak ''grom z jasnego nieba''. Nikt się tego nie spodziewał. Zjeździliśmy razem kilka festiwali i kawałek Polski (Przemyśl, Zegrze, Jelenia Góra). Od dzisiaj ''Bełkot'' gra już w największej kapeli tego świata... Niesamowity perkusista i co najważniejsze skromny i tak ''po ludzku'' dobry człowiek. Wyrazy współczucia dla całej rodziny — napisał kolega z branży Kulika, Radek Szkudziński na Facebooku.

Facebook/Radek Meffis Kulik

Fani muzyka również są poruszeni informacją o jego śmierci i postanowili go pożegnać pod wpisem zespołu.

Szokująca wiadomość.. Radek to był od zawsze bardzo pozytywny i utalentowany człowiek. Bardzo lubiłem słuchać jego coverów i gry na perkusji..

Wyrazy współczucia… trzymajcie się Panowie

Wyrazy współczucia dla całej rodziny trzymajcie się. Wielka strata — piszą internauci.

Rodzinie i bliskim składamy najszczersze kondolencje.

