Detektyw Krzysztof Rutkowski i jego żona Maja słyną z zamiłowania do hucznych imprez. Chętnie chwalą się swoim luksusowym życiem, a także nie mają oporów przed wprowadzaniem syna do świata show-biznesu. Wiosną tego roku małżeństwo skrupulatnie relacjonowało swoje wesele, które połączyli z komunią chłopca. Niemałe poruszenie wywołał fakt, że sprezentowali mu wóczas samochód! Teraz Krzysztof Rutkowski Junior mógł liczyć na wystawną imprezę urodzinową. Jego rodzice przebili samych siebie?

Reklama

Rutkowscy wyprawili synowi huczne 11. urodziny

Krzysztof Rutkowski jest niezwykle barwną postacią, której działania nierzadko budzą kontrowersje. Szczególnie, odkąd wraz z żoną Mają zaczęli śmielej uczęszczać na imprezy branżowe, mówi się o nich naprawdę sporo. Z dość skrajnymi opiniami spotyka się fakt, że duet odważnie wypycha swojego synka w kierunku show-biznesu. Oprócz tego, Krzysztof i Maja chętnie chwalą się tym, jak obsypują latorośl drogimi, markowymi prezentami.

Wiosną tego roku zamieszanie na całą Polskę wywołała komunia Krzysztofa Juniora, którą jego rodzice połączyli z własnym weselem. Maja miała wtedy aż 5 sukni ślubnych, a internauci przecierali oczy ze zdziwienia, gdy dotarło do nich, że Rutkowscy sprezentowali 10-letniemu synowi samochód!

Z okazji komunii świętej przygotowaliśmy dla Juniora wiele atrakcji i prezentów. Krzysiu ma dziesięć lat i interesuje się motoryzacją, dlatego kupiłem mu BMW E36 z silnikiem E46. Auto na tuning ma 400 koni. Jego wartość to około 200 tys. złotych. Pod okiem instruktora będzie nim jeździł na torze - chwalił się detektyw w rozmowie z Super Expressem.

Po kilku miesiącach przyszedł czas na kolejną imprezę i to nie byle jaką, bo 11. urodziny Juniora! Krzysztof i Maja stanęli więc na wysokości zadania i wyprawili chłopcu imprezę, o jakiej marzyłby niejeden dorosły.

Detektyw pochwalił się na Instagramie ujęciami z przyjęcia, dzięki czemu możemy zobaczyć, że Maja wybrała na tę specjalną okoliczność nieoczywisty dość strój... policjantki. Jej mąż natomiast założył klasyczny, czarny garnitur. Co ciekawe, Krzysztof Rutkowski przygotował dla gości coś niezapomnianego i wykonał wraz z synem przebój disco polo "Bo to miłość". Nie był to jednak duet, a trio, bo u ich boku pojawił się wokalista zespołu Fisher!

Na imprezie pojawiła się również Ewa Krawczyk, która w pewnym momencie także wparowała na scenę! Wyglądało na to, że świetnie się bawi. Oczywiście nie zabrakło dekoracji i, jak możemy się domyślać, bogatych prezentów, choć póki co Maja i Krzysztof nie zdradzili, czym tym razem obdarowali syna. Tymczasem internauci prędko ocenili przyjęcie urodzinowe 11-latka, a zdania okazały się mocno podzielone. Jedni docenili gest Rutkowskich, ale inni twierdzą, że wcale nie sprawia to radości 11-latkowi.

Ten chłopiec chyba nie czuje się w tym komfortowo

Wspaniała Rodzina, wszystkiego najlepszego dla Krzysia

Biedne dziecko

Jesteście cudowną rodzinką

Ciekawe, co Krzysztof i Maja wymyślą na 18. urodziny syna.

Reklama

Zobacz także: Agata ze "ŚOPW" o rozwodzie z Piotrem. Zabrała głos w kwestii nazwiska. "Jest mi przykro"