Premiera eurowizyjnej piosenki Edyty Górniak "Grateful" odbędzie się podczas walentynkowego koncertu gwiazdy w Krakowie już 14 lutego! Jak udało nam się dowiedzieć, to tam najwierniejsi fani artystki jako pierwsi odsłuchają ten utwór. Dla wielbicieli Edyty Górniak to wielka niespodzianka!

Edyta Górniak na Eurowizji 2016 z utworem "Grateful"!

Wczorajsza wiadomość o tym, że Edyta Górniak chce jechać na Eurowizję 2016 zelektryzowała wszystkich! Diwa wysłała do TVP utwór "Grateful", który jest piękną balladą. Jej fani są pewni - tylko ona może wygrać Eurowizję! W 1994 roku zajęła drugie miejsce i jest to najlepszy polski wyniki w historii naszego udziału w konkursie. Jak to wydarzenie wspomina sama gwiazda - będziecie zdziwieni! Fani Edyty będą mieli okazję posłuchać utworu "Grateful" podczas koncertu w Krakowie już 14 lutego, zwieńczającego spektakularną trasę "Love 2 Love" z okazji 25-lecia diwy na polskiej scenie muzycznej:

Edyta nie ma nic do stracenia. W Polsce ma status wielkiej gwiazdy, nawet jeśli miałoby się jej nie udać, to i tak nikt nie ma prawa jej skrytykować. W końcu to dzięki niej Eurowizja jest w Polsce tak lubiana. Myślę jednak, że Edyta oczaruje najpierw Polaków, a później Europę wokalem. Ta ballada pozwoli jej pokazać, na co ją stać - mówi nam osoba z otoczenia diwy.

Kraków jest dla Edyty Górniak szczególnym miejscem. Okazuje się, że gwiazda jakiś czas temu przeprowadziła się do tego miasta na stałe! Aby europejscy widzowie usłyszeli "Grateful" na Eurowizji 2016, Edyta Górniak w polskich eliminacjach będzie musiała pokonać m.in. Margaret, która również chce nas reprezentować! Wśród chętnych są m.in. wokaliści The Voice of Poland - Agnieszka Twardowska czy Gracjan Kalandyk oraz sporo zespołów disco polo. Jesteśmy jednak pewni, że walka rozegra się pomiędzy Edytą Górniak a Margaret. Chyba, że TVP nas zaskoczy...

Edyta Górniak wystąpi 14 lutego w Krakowie!

To tam usłyszymy eurowizyjny utwór "Grateful".

Czy Edyta Górniak pojedzie na Eurowizję 2016?