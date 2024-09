W 2017 roku Robert Janowski pożegnał się z formatem „Jaka to melodia”. Jego miejsce najpierw zajął Norbi, następnie gospodarzem programu został Rafał Brzozowski. Po siedmiu latach dawny prowadzący wrócił na swój fotel. Od końca sierpnia 2024 roku widzowie mieli już okazję zobaczyć kilka odświeżonych odcinków muzycznego teleturnieju. Reakcje były różne. Janowski chce przywrócić produkcji świetność. Czy to oznacza koniec disco polo?

Robert Janowski skończy z disco polo w „Jaka to melodia”?

Przez siedem ostatnich lat Polki i Polacy mogli często słuchać disco polo w „Jaka to melodia”. Pod nieobecność Roberta Janowskiego do formatu zapraszano takich artystów jak Zenek Martyniuk, zespół Boys czy Classic. W rozmowie z serwisem Jastrząb-Post prowadzący, który wrócił do programu, zaznaczył, że zamierza dbać o szerokie gusta widzów.

Muszę myśleć szeroko – przekazał Janowski.

Robert Janowski Pawel Wodzynski/East News

Prowadzący ma zastrzeżenia do tego, jak wcześniej wyglądał teleturniej. Jego zdaniem zapomniano, o niektórych widzach „Jaka to melodia”. Stwierdził, że nie ma nic przeciwko disco polo, ale nie może być to jedyny czy główny rodzaj muzyki grany w formacie.

I były zachwiane proporcje między fajną rozrywką mainstreamową, popową do disco polo, do którego nic nie mam, tylko proporcje były zachwiane – przekazał serwisowi Jastrząb-Post.

Robert Janowski Mateusz Grochocki/East News

Niedawno Rafał Brzozowski ostro podsumował zmiany w TVP. Wokalista pożegnał się z pracą w „Jaka to melodia” po rewolucji w Telewizji Polskiej. Wypowiedzenia otrzymali też m.in. Katarzyna Cichopek, Izabella Krzan, Maciej Kurzajewski czy Aleksander Sikora. Większość z nich ma już nowe stanowiska u konkurencji.

