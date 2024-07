P { margin-bottom: 0.21cm; }H2 { margin-bottom: 0.21cm; page-break-after: avoid; }H2.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 18pt; font-weight: bold; }H2.cjk { font-family: "Arial"; font-size: 18pt; font-weight: bold; }H2.ctl { font-family: "Tahoma"; font-size: 18pt; font-weight: bold; }STRONG { font-weight: bold; }A:link { color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: underline; }

Kto pojedzie na konkurs Eurowizji 2016? Lista chętnych artystów jest coraz większa. Oprócz Edyty Górniak, Margaret czy Mai Hyży (zagłosuj w naszej sondzie), kolejne dwie osoby przyznały się do tego, że wystartują w preselekcjach, które odbędą się 5 marca. Jedną z nich jest Madox! Wokalista, kompozytor, model, bloger, półfinalista Mam Talent.

Moi drodzy po Waszych wieloletnich namowach oraz olbrzymich dyskusjach z moją ekipą zdecydowałem o wysłaniu zgłoszenia do krajowych preselekcji konkursu Eurovision Song Contest 2016 :) . Utwór jest premierowy i na tę chwilę nic więcej nie mogę zdradzić - napisał na swoim Facebooku Madox.

Następnym artystą, który zgłosił się do konkursu jest

Mariusz Wawrzyńczyk. Młody wokalista, który

wygrał w zeszłym roku koncert "Debiuty ze Skaldami" podczas 52. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Występował w wielu programach, m.in. w "Bitwie na Głosy", "Szansie na sukces". Co zaśpiewa w preselekcjach?

Piosenka, którą zgłosiłem jest autorstwa Marcina Nierubca. To on skomponował "Legendę" Marcina Mrozińskiego, który reprezentował Polskę na Eurowizji w 2010 roku - mówi Party.pl Wawrzyńczyk.

Podobno do konkursu zgłosiło się już ponad 70 artystów. Specjalna komisja już 16 lutego przedstawi listę wykonawców, którzy wezmą udział w preselekcjach 5 marca 2016 roku. Kto z nich ma szansę na to, by pojechać na Eurowizję i reprezentować nasz kraj?

A Ty kogo byś widział jako reprezentanta Polski na konkursie Eurowizji w Szwecji?

Mariusz Wawrzyńczyk to zapracowany wokalista.