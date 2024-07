Kto z Polski pojedzie na Eurowizję 2016? Znamy coraz więcej polskich artystów, którzy wyrazili zainteresowanie konkursem! Jak Podaje dziennik Eurowizyjny, wśród nich są Asteya Dec, Marta Zalewska, zespół Basta, Monika Urlik, Maja Hyży, Renata Wolkiewicz, Lilly Hates Roses, Dorota Osińska, Fismoll oraz zespół Piękni i Młodzi. Wcześniej swoją gotowość deklarowali Michał Szpak, Stashka i Agnieszka Twardowska. Kto z nich pojedzie? Dowiemy się już podczas koncertu 5 marca.

Eurowizja 2016 - kim są artyści

Redakcja Dziennika Eurowizyjnego zapytała polskich artystów o ich gotowość na Eurowizję 2016. Pozytywne odpowiedzi przyszły od wyżej wymienionych artystów. Jednak to, czy wezmę udział w polskich preselekcjach będzie zależało od komisji TVP, która wybierze kilku artystów - ich listę poznamy już 16 lutego.

Kim są Ci artyści? Basta oraz Piękni i Młodzi to jedne z najpopularniejszych polskich zespołów z nurtu disco-polo. Byłby to precedens! ;) Asteya Dec, Monika Urlik czy Dorota Osińska swoje kariery zaczynały zaś w "The Voice of Poland". Marta Zalewska jest z kolei laureatką konkursów skrzypcowych i wokalnych, a na co dzień współpracuje z takimi wokalistkami jak Krystyna Prońko, Kayah czy Majka Jeżowska. Na swoim Facebooku napisała:

Jeśli chodzi o Eurowizję - tak, planuję się zgłosić, mam nadzieję, że uda się wystąpić - pisze artystka.

Dość głośno było swego czasu o Renacie Wołkiewicz, finalistce rosyjskiego The Voice, która chciałaby nas reprezentować na Eurowizji 2016:

Chciałabym bardzo jechać na Eurowizję. Wielu dziennikarzy z Rosji pytało mnie już o ten konkurs. Moim marzeniem jest występ na Konkursie Piosenki Eurowizji. W jakich barwach? To zależy od tego, który kraj pierwszy mi to zaproponuje - mówiła w Pytaniu na śniadanie.

"Lilly Hates Roses” to polski duet muzyczny wykonujący muzykę indie pop. Z kolei Fismoll, czyli Arkadiusz Glens, to polski muzyk tworzący muzykę akustyczną i liryczną. Czy ktoś z nich pojedzie na Eurowizję 2016? Jeśli doniesienia Dziennika Eurowizyjnego okażą się prawdziwe, to mamy ciekawe propozycje...

AKTUALIZACJA!

O Eurowizję walczą również m.in.Margaret, Edyta Górniak, Natalia Szroeder, Gracjan Kaladnyk, Kasia Nova, Kasia Moś.

Monika Urlik chce pojechać na Eurowizję.

Maja Hyży również chce pojechać na Eurowizję.

Dorota Osińska również chciałaby pojechać na Eurowizję 2016.